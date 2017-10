▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

UN MONDE PARFAIT #2

Seconde édition proposée le mercredi 11 octobre de 17 à 20h30, à l’occasion du passage de Sparkling pour un 19à21de la Fédé Hiéro !

17h / 18h : Emission thématique avec en invité Guillaume qui nous présentera son entreprise de baluchons éco-responsables "Bhallot"

SITE INTERNET

18h / 19h : Agenda culturel (conseils avisés pour des sorties réussies) + INTERVIEW exclusive de SPARKLING avant leur concert.



19h / 19h30 : Blabla et interlude musicale

19h30 / 20h30 : Diffusion du concert de SPARKLING en direct sur les ondes du 89.0

Ce jeune trio de Cologne vient tout juste de se faire remarquer avec la sortie d’un maxi 4 titres intitulé This Is Not The Paradise They Told Us We Would Live. Si leurs compositions et leur fougue nous renvoient irrémédiablement à cette époque des premiers Arctic Monkeys, Sparkling ajoute à ses influences indie rock une interprétation post-punk minimaliste. Scansion ultra pressée déclamant des textes aussi ciselés qu’incisifs, riffs de guitare qui font la course avec une batterie omni-pressante, ça urge, de toutes parts ça urge, pour évacuer de véritables hymnes pop.



"Les quatre titres qui constituent cette nouvelle référence du label Popup-Records basé à Hambourg renversent tout sur leurs passages. La formule a beau être éculée – voire souvent éventée chez d’autres moins talentueux -, elle est parfaitement exécutée et toujours aussi efficace." (Sun Burns Out)

Si vous aimez :

ARCTIC MONKEYS / THE STREETS / SLEAFORD MODS

5€ (sur place ou en location à Point Show)

BANDCAMP

Lieu : Le Phare / 50 boulevard Gambetta

Tarif : 5€

EVENT FB