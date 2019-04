Un monde parfait invite Kepa, Aurélie Delahaye et Limoges Block Party

La radio investit la vitrine du Phare et vous propose trois heures de direct en deux parties à écouter sur Beaubfm89Mhz ou en replay sur www.beaubfm.org. Une heure avec des invités autour d’une thématique et deux heures en compagnie de l’artiste en concert pour le traditionnel 19à21 (apéro-concert) organisé par la Fédération Hiéro.

Les invités de cette semaine sont Kepa, Aurélie Delahaye et la Limoges Block party.

Je m’appelle Aurélie Delahaye. Dans ma vie, j’ai exercé des métiers variés dans des entreprises variées elles aussi. Sur mon temps libre je jouais plein de personnages différents sur la scène de théâtres d’improvisation.

Deux envies m’ont toujours habitée : être libre et rendre les gens heureux, que ce soit en partageant un sourire, un moment d’écoute, en créant du lien, à soi et aux autres.

Le 1er mars 2015, j’ai tout quitté et me suis lancée dans l’aventure Ordinary Happy People, avec l’envie de propager l’espoir, et de créer mon propre métier. J’ai fait des études de commerce et pourtant j’ai décidé de n’avoir aucun plan, de suivre mon instinct et le fil de mes rencontres.

"Embrasser l’inconnu" est l’histoire d’une révolution intérieure, une aventure pour aider les gens à renouer avec le bonheur.



Hip-Hopérationnel devient Limoges Block Party !

Un nouveau nom, une nouvelle dynamique, un clin d’œil à ces fêtes de quartier de la culture américaine qui réunissaient dans les années 70, habitants, musiciens, danseurs, plasticiens, Djs dans la rue en bas de l’immeuble. Se développant à travers le monde le concept eut une influence notable sur l’éclosion de la culture hip-hop et du rap.

Du 3 au 13 avril, des chorégraphes et musiciens de premier plan vous présenteront leurs toutes dernières créations, des groupes amateurs, et des individuels se lanceront des défis multiples et variés...



Kepa joue la musique du diable – le blues – mais sans la prétention d’en avoir vu la queue. Avec ses beaux habits, sa guitare en métal, son harmonica, ses chansons qui font taper du pied...