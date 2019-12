Une nouvelle émission : Mercredi !

Une émission de radio pour petits et grands. Première édition ce mercredi 18 décembre à 10h !

Mercredi ! c’est l’émission de radio de grands pour les enfants réalisée par L’Armada Productions. Reportages, curiosités, pépites culinaires, rendus d’ateliers, mix musicaux... Mercredi ! donne la parole à tous et s’intéresse à

tout : de la danse à l’espionnage, des préjugés à la musique traditionnelle japonaise, des cachalots au Piton de la Fournaise !

Rares sont les contenus radiophoniques pour les jeunes oreilles. Cette émission nous permet d’être au plus près du public.

Mercredi ! c’est des ateliers journalistiques, des initiations radiophoniques, des créations sonores pour des enfants à partir de 4 ans.

L’émission est diffusée en direct et en podcast sur 9 radios en France mais aussi en Belgique et au Québec. Également en rediffusion sur www.armada-productions.com