ÜPPER KLUB #5 : ANETHA + NSDOS + KLASH POINT

Le retour de l’Üpper Klub sera marqué par la présence d’une artiste féminine derrière les platines. Si la talentieuse parisienne Anetha éxecutera l’un de ses imparable dj-set, une autre nouveauté s’incrustera dans le line-up de l’Üpperklub : un premier live-act assuré par le berlinois NSDOS. Nos résidents du duo Klash Point se chargeront du warm-up.



> NSDOS :

Artiste hybride travaillant simultanément sur la danse, la musique et l’art numérique, il est passionné par les interactions de l’homme et des machines. Il développe ses algorithmes permettant de transformer les sons de la nature en musique techno puissante aux sons futuristes. Ses live-acts sont plébiscités par le public des meilleurs clubs et festivals européens comme le Berghain à Berlin, le Rex ou Concrete à Paris, Fabrik à Londres, le Weather ou RBMA. Fer de lance du label ClekClekBoom, aujourd’hui éxilé à Berlin, il produit désormais sur son propre label, Standalone Complex.

> ANETHA :

Résidente des soirées Blocaus, cette collectionneuse de vinyles est devenue une artiste incontournable de la scène électronique perisienne Ses prestations sont sans retenue et d’une sélection de haute volée. Ses sets techno percutants aux sonorités acides et hypnotiques sont ponctués de sons rave 90’s lui valent des invitations sur les line-up internationaux les plus mythiques.

Productrice accomplie, sur le label de Spacer Parker, Work Them Rec. et sur le label Berlinois Reclaim Your City, aux côtés d’I/Y et de François X. mais aussi bien évidemment sur son label Blocaus Series.

> KLASH POiNT :

Formé par Kevin et David Smyle, ce duo de producteurs a bénéficié d’un bel accueil de la scène underground pour leurs sorties vinyles sur Module records. Résidents des soirées

Üpper Klub, ils y maîtrisent les warm-up grâce à leurs sets inspirés, fins et efficaces !

START : 09.30 PM TO 03.30 AM

BILLET SUR PLACE : 18€

BILLET EN PREVENTE : 15€* (*+frais de location selon réseau)

ADHERENT HIERO/ASSO/CCM : 12€

PREVENTES DANS LES LIEUX ET LES SITES HABITUELS

