Wheelz on Skatepark avec le FOOAPS

Donnant suite au précédents festivals « Version » ou « Skate à l’Ouest Tour », « La Roulette Limousine », la journée « Wheelz on Skatepark » a pour but de promouvoir les sports de glisse et la culture urbaine localement.

La journée se déroulera donc au skatepark municipal du Bas-Fargeas.

Nous occuperons le site tout au long de la journée qui se découpera en plusieurs segments afin de mettre en lumière les activités du plus grand nombre :

Ce sera le moment de clôturer la saison sportive de l’école de skateboard en mettant en avant d’une part, les progrès des élèves de l’école et, d’autre part, l’investissement du moniteur Monsieur Cédric Jaunie ;

Des initiations gratuites seront être mises en place pour les petits comme pour les grands ;

Pratiques ludiques sous forme de jeux et de défis accessibles à tous dans un moment d’échange convivial autour de la pratique du skateboard, du BMX ou du roller.

Ce festival se veut local par la proximité avec les pratiquants et la promotion du sport au niveau régional et le tout dans une totale gratuité !