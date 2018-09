Beaubfm et Le Sirque en direct de Nexon

Nous profitons du premier week-end du festival pour commencer notre série de directs à écouter tous les vendredis et samedis de 20h à 21h jusqu’au 25 août. Pas de bile si tu n’es pas derrière ton poste voici le podcast de Radio Voilà !

C’est une première cette année puisque le directeur du Pôle National de Nexon se lance dans la folle aventure radiophonique et décide de jouer à l’animateur le temps du festival. Choix des invités, des titres musicaux, Martin Palisse est comme à la maison ou presque. Sans balles mais avec des micros, sans spectateurs mais avec des auditeurs notre nouvelle recrue est stressée, impatiente. Attention à ne pas se précipiter, restons calme et prenons notre temps pour cette première fois.

EPISODE VI Samedi 25 août 2018 :

Le dernier numéro de cette édition 2018. La fin du festival et celle des spectacles proposés à Nexon. Il est temps de remettre les prix du jury, avec trois membres de ce dernier présents au micro de Radio Voilà ! Un Grand prix, un prix d’interprétation, un prix de la mise en scène et enfin ... un prix spécial !

Les lauréats 2018 sont : La Dévorée - Les Princesses - Chloé Moglia - Juan Ignacio Tula - Maroussa Diaz

EPISODE V Vendredi 24 août 2018 :

Il était une fois ... "les Princesses" : un spectacle présenté par Radio Voilà ! et produit par le Cheptel Aleïkoum.

Qu’elle soient aériennes, fakirs, musiciennes, lapins ou trapézistes, ces princesses ne vous laisseront pas indifférents et vous accueilleront dans leur univers où l’amour aide à dépasser la peur. Le tout, pour mieux se préparer à affronter le monde intransigeant des adultes.

EPISODE IV Samedi 18 août 2018 :

Comme vous en avez pris l’habitude Radio Voila ! vous fait découvrir le pourquoi du comment d’un spectacle de cirque contemporain. Voici un parfait exemple avec la rencontre de Jerôme Thomas pour la présentation de "I-Solo" et Patrick Sims pour "La valse des hommelettes". Un très beau moment de partage autour du cirque, du cinéma, de la musique et de l’art en général.

EPISODE III Vendredi 17 août 2018 :

Pour ce troisième volet nous vous devons quelques explications pour une meilleure compréhension. En effet ce début d’émission commence par l’itw de Martin Palisse qui se met dans la peau de Boris Sommet (directeur adjoint du Sirque) répondant aux questions de Kat. Il ne faut pas tout prendre au pied de la lettre, auto-dérision et second degré (voir même troisième) sont donc au programme.

Radio Voila ! reprend son cour "normal" dans la seconde partie avec l’itw du duo formé par Mathilde Arsenault Van Volsem et Frédéric Arsenault de la compagnie Aléas pour nous présenter le spectacle "Météore".

EPISODE II Samedi 11 août 2018 :

Notre apprenti apprend très vite et se confronte à Franck Lepage venu titiller l’institution et nous parler de ses Conférences Gesticulées. Autre notion du déséquilibre mais cette fois sur un fil, nous découvrons le duo argentin Elenora et Vanina pour le spectacle "Lugar"

EPISODE I Vendredi 10 août 2018 :

Radio Voilà commence avec une recette aux petits oignons du chef Stan, responsable du catering artiste, continu avec Julie Tavert pour le spectacle "Souffle" et se termine en toute simplicité avec Chloé Moglia venue nous parler de "Horizon" et "La Spire".