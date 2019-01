Gagnez des places en écoutant la radio

Carré-Court, c’est un duo mixte, avec la voix rocailleuse de Julie et la guitare sèche d’Emilien, le style du groupe est sobre et sans fioritures, influencés par des groupes rock et fans des sixties, leurs morceaux sont empreints d’un mélange de styles.

A l’occasion de la sortie de leur nouvel album Carré Court se produira avec une formation inédite... Surprise...