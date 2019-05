[BON PLAN] Décal’Ciné : THE TOXIC AVENGER

Gagnez des places en écoutant la radio

De Michael Herz et Lloyd Kaufman

avec Mitch Cohen, Mark Torgl, Andree Maranda

Epouvante-horreur, Comédie / 1h22 / USA / 1985

Toxic Avenger est le premier succès de la Troma, compagnie de production mythique fondée par l’inénarrable Lloyd Kaufman dans les années 70. Ce film d’exploitation au budget dérisoire comme tant d’autres va pourtant marquer les esprits par son ton et son audace.

Le film, mélange frappadingue entre un horror drama carburant à l’hémoglobine, et un film de super-héros parodique dopé à l’humour paillard, raconte la transformation de Melvin Junko en une créature hideuse et vengeresse, douée d’une force exceptionnelle. Lâché dans les rues de Tromaville, Toxic Avenger va botter le cul de ses anciens oppresseurs et vivre une idylle insoupçonnée avec une jeune ingénue aveugle.

*DÉROULÉ DE LA SOIRÉE*

19h : Ouverture des portes

19h45 : The Toxic Avenger