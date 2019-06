[Bon Plan] Efrim Manuel Menuck

Gagnez des places en écoutant la radio

Membre fondateur de Godspeed You ! Black Emperor, leader et voix de Silver Mount Zion, Efrim Manuel Menuck est une figure centrale du post-rock montréalais.

C’est accompagné d’un musicien qu’il nous interprétera son dernier album, Pissing Stars une oeuvre complexe et ténébreuse, dans laquelle instruments peu conventionnels, claviers et loops électroniques, côtoient la voix d’Efrim dans une esthétique tantôt post-rock, tantôt drone, tantôt tout autre chose.