[Jeu-concours] Festival O’Les Choeurs

23ème festival O’Les Choeurs, et comme chaque année la musique et la fête la vie quoi ! Quatre jours de concerts rock indé, métal pas sérieux et chanson, plus une soirée complètement dingue : Trouble Night

D’une des gloires vivantes du rock indé Troy von Balthazar jusqu’au nouveau projet d’un des grands noms de la chanson française, Sanseverino, avec entre ces deux mastodontes une soirée métal hurlante et une soirée complètement dingue, « Trouble Night », un concentré de joie de vivre et de respect. Un « safe space », où chaque personne est bienvenue, dans l’entièreté de ce qu’elle est et de ce qu’elle a à offrir.

23ème Ô Les Choeurs ! Rodge, de l’asso Elizabeth My Dear, est notre invité pour faire une revue d’effectif