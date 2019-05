[Bon plan] It It Anita

Des places de concert et des cd’s à gagner en écoutant la radio !

Le groupe qui honore ses ingés son en intitulant ses albums par leurs prénoms...

Les rockeurs belges de It It Anita donnent tout, ils font partie de cette nouvelle génération de musiciens hyper-doués qui tout en respectant la maison noise/rock 90’s, en défonce les murs pour mieux faire jaillir son énergie et sa sensibilité d’aujourd’hui.

En parallèle, l’asso “Les Affolé-e-s de la Frange” s’occupera de la partie DJ au 1er niveau du Doggo.