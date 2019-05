[Bon plan] Lane + The Bushmen + WE WERE YOUNG IN ’91

Gagnez des places en écoutant la radio

Lane

LANE, c’est une basse, une batterie, 3 guitares, un son noisy, une énergie punk rock et des mélodies pop. Leur premier album « A Shiny Day », paru en mars 2019 a reçu des critiques unanimement dithyrambiques.

The Bushmen

Actifs de 1994 à 2012, les BUSHMEN se reformeront à l’occasion de la venue de LANE. En 3 albums et des scènes partagées aux côtés de SAMIAM, NRA, JEFF DAHL, SIX PACK, BURNING HEADS, LES THUGS..., les « hommes de la brousse » ont marqué les conduits auditifs à coup de brûlots mélodiques et énergiques. Une occasion unique de voir ou revoir un combo légendaire de la scène punk limougeaude.

Les montpelliérains de WE WERE YOUNG IN ’91 ouvriront la soirée. Supergroupe composé de membres de Drive Blind, Garlic Frog Diet, Marvin, Rinôcérôse..., WE WERE YOUNG IN 1991 propose un set de reprises des 90’s.

+ DJ set de PAPY GOOD TASTE

et buvette en plein air tenue par l’association Le Retour de le Local.