[Bon plan ] LE BAL MASQUÉ DE LA NEF #2 - ARNAUD REBOTINI LIVE + BUSY P + IRENE DRESEL

Si vous aviez prévu de vous rendre au Festival de La BD d’Angoulême ce week-end prévoyez de rester sur place samedi soir !

Au programme du deuxième Bal masqué à la Nef : ARNAUD REBOTINI LIVE + BUSY P + IRENE

En partenariat avec TRAX Magazine

La crème de l’électro à la française se donne rendez-vous à La Nef pour cette soirée : Arnaud Rebotini couronné de son César pour la B.O. de 120 battements par minute, Busy P, l’homme qui se cache derrière le label Ed Banger Records (Justice, Breakbot, Mr Oizo) et aussi deux étoiles montantes. L’hypnotique et onirique Irène Drésèl, la jeune pousse qui emmène l’électro dans une nouvelle dimension, avec ce supplément d’âme, cette chair scintillante, aussi humaine qu’extraterrestre ; et enfin le prometteur MLD. N’oubliez pas que c’est une Soirée Curieuse de La Nef, donc attendez-vous à bien plus qu’un concert !