[Bon plan] Le Gang fête ses 10 ans : Puppetmastaz / Equipe De Foot / Braziliers

Le GANG FÊTE SES 10 ANS, gagnez des places en écoutant la radio !

Le Groupement Associatif des Nuits Guérétoises vous a concocté pour cet événement, en partenariat avec La Guérétoise de spectacle une programmation exceptionnelle !

Ronan, Président du GANG, nous parle de cet évènement !

Puppetmastaz

Le retour des "muppets du rap" avec leur nouvel album « Sweet Sugar Rush » et leur nouveau spectacle live, ils vont emmener les humains dans un voyage fantastique et vous feront sortir de vos baskets !

Équipe de Foot

Entre bruitisme mains dans les poches et psychédélisme tête en arrière, le duo bordelais définit sa musique comme de la « pop de centrale nucléaire ».

Braziliers

C’est Ropoporose et Piano Chat. Ce sont beaucoup de guitares et pas mal de cymbales, quelques synthés lunaires et plein de chants influencés par le soleil, la magie et l’amour des vignes.

+ Buvette & Food Truck : Creuse Burger