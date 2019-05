[Bon plan] OCTOPOULPE + CARTOON THEORY

Gagnez des places en écoutant la radio !

Une soirée spéciale drummer et ordinateurs. Et en plus, et surtout le PREMIER live de CARTOON THEORY.

OCTOPOULPE



One man band harcdore crust noise basé en Corée au concept merveilleusement idiot.

Octopoulpe est un projet complétement atypique quant à la manière de jouer sur scène... C’est une expérience unique, original et surtout particulièrement fun !!!

CARTOON THEORY



Cartoon Theory est un groupe de metal moderne, électronique et progressif aux ambiances japonisantes et cartoonesques créé par Maxime Lathière courant 2009. Le projet artistique est basé sur un usage personnel des logiciels de MAO et sur l’usage des réseaux sociaux afin de faire participer des musiciens du monde entier. Ses premiers pas en Live se feront sous une forme minimaliste Batterie plus Ordinateur.