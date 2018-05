[Bon Plan] PETER KERNEL + MICAH P. HINSON + LE PRINCE MIIAOU

PETER KERNEL + MICAH P. HINSON + LE PRINCE MIIAOU, une soirée tout en fraicheur pop, mais pas sans profondeur, soyez en sûrs.

•

PETER KERNEL

Un nouveau live, un nouvel album, le duo électrique Peter Kernel c’est la simplicité au service du génie.

Artistes visuels et sonores, la forte personnalité de Aris et Barbara , est de retour sur scène avec leur nouvel album "The Size of the night".

Un extrait de la première de leur nouveau live à Poitier au Confort Moderne.

•

MICAH P. HINSON

Toujours dans l’exploration de la mélancolie, la délicate folk de l’américain Micah P. Hinson, et sa voix, qui, selon Libération, serait celle de « Sinatra trépassé rencontrant Dinosaur Jr, teinté de Cash mourant ».

•

LE PRINCE MIIAOU

On continue dans la veine clair-obscur contrastée de la soirée avec le retour de l’énergique et déjantée Prince Miiaou et son nouvel album Closure aux sonorités électro pop rock.