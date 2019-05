[BON PLAN] THE MOLOCHS

Gagnez des places en écoutant la radio

THE MOLOCHS (indie pop / Los Angeles, USA)

Le groupe californien The Molochs revient avec « Flowers in the Spring », leur deuxième album sorti en septembre chez Innovative Leisure.

Connus pour cultiver une esthétique californienne qui donne envie de faire du surf et de siroter des mojitos sur la plage, ils explorent toutes les influences musicales d’une époque qui n’en finit plus de façonner la nôtre : les sixties.