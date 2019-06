[TERMINE] The underground youth

Le couple Craig et Olya Dyer, respectivement chanteur-guitariste et batteuse, que The Underground Youth est adepte de l’autoproduction, le duo nous livre une discographie oscillant entre new wave, dark psyché et post punk. Désormais accompagné de Max James à la basse, et de Mark Vernon à la guitare, The Underground Youth combine déferlements de distorsion, énergie brute et mélodies catchy créant ainsi une expérience live des plus captivantes.