DECAL’ CINE/ SCUM

Pour ce 5ème film on vous embarque dans l’enfer des maisons de correction des 70’s avec Scum, le chef d’oeuvre maudit de Alan Clarke.

*DÉROULÉ DE LA SOIRÉE*

19h : Quiz « Anti-sèche » : les films de prison

19h45 : Scum

Bar et petite restauration sur place à partir de 19h00

19H / * ANTI-SÈCHES : QUIZ PRISON AU CINÉMA *

Saura-tu retrouver les titres des films dont on été tirées les scènes de prison qu’on va te diffuser ? Si t’es bon, on te récompensera !

19H45 / * SCUM *

de Alan Clarke avec Ray Winstone, Mick Ford, Julian Firth

Drame / 1h38 / Royaume-Uni / 1979 / Interdit au moins de 12 ans

Angleterre, années 1970. Trois jeunes, Carlin, Davis et Angel arrivent dans un borstal, un centre de détention pour mineurs. Ils ont peur. Ils ont raison, car ils vont connaître l’enfer. Dans le centre, c’est la loi du plus fort, la loi du plus méchant, le règne de la terreur et de l’humiliation. Pris dans l’engrenage infernal d’un système sans issue, Carlin, Davis et Angel n’ont plus qu’un but : survivre.

Scum qui devait être un téléfilm commandé par la BBC est finalement censuré la faute à une violence trop crue et réaliste. Le film devient alors un long métrage de cinéma marquant ainsi la première incursion d’Alan Clarke sur grand écran.

Renseignements et réservations :

decalcine@gmail.com

06.78.86.61.03

www.decalcine.tumblr.com