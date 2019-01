[JEU CONCOURS] Flavien Berger + Malik Djoudi + Balladur

Une soirée pour découvrir une "autre pop" avec des artistes singuliers qui vont rafraîchir vos oreilles.

Flavien Berger apporte un vent de fraicheur à la scène française il joue avec les mots pour créer des histoires d’amour, et passe de montées fulgurantes à de sombres descentes. Artiste expérimental, il bidouille sur ses machines des sons qui provoquent une expérience émotionnelle profonde, pleine d’imagination.

Ni vraiment musique de club, ni simplement variété française, Malik Djoudi trace une chanson électronique qui réconcilie pop synthétique des années 80 et histoires d’opérations à cœur ouvert.

Balladur éclate les limites du carcan new wave et proposent une électro-pop entre moiteur tropicale, ambiant complexe et immédiateté pop.