[Jeu-concours] Tropical Fuel Storm

Gagnez des places en participant au jeu-concours !

Avec Gareth Liddiard et Fiona Kitchin, héros australiens, The Drones, le premier album du groupe Tropical Fuck Storm contient 9 titres en ébullition. « A Laughing Death In Meatspace » vous plonge dans le domaine de la mortalité et de l’immortalité, de la moralisation et de l’immoralité, du temps qui passe et du peu qu’il nous reste. En live, Tropical Fuck Storm sont une force de la nature, évoquant le chaos à chaque performance.

+ DJ set toute la soirée dans le bar avant et après le concert proposé par la Fanzinothèque avec DJ Angeleno Viejo.

+ A 20h vernissage à La Fanzinothèque :

PUNKZINES ET ROCKZINES DE 1997 À 2017