Le Pique-Nique électro aquatique #7

C’est triste un mois de juin sans le célèbre pique-nique électro aquatique à la cool de Beaubfm 89, mais un pique-nique sous la pluie c’est encore plus triste alors on préfère annuler et vous donner rendez-vous le 22 juin pour le Wheelz on Skatepark avec les copains du FOOAP’S

Le célèbre pique-nique électro aquatique à la cool de Beaubfm 89 revient avec pleins d’activités pour les petits et les grands, et pour ceux qui préfèrent farniente sur fond musical léger.

Nos invités :

Venez dessiner encadré par des professionnels du 9ème art avec l’école du crayon de bois.



Découvrez et profitez de jeux d’hier et d’aujourd’hui avec la Roulotte des jeux.



Les amis du FOOAP’S sont encore une fois présent pour vous initier en toute sécurité aux joies de la glisse.



Un invité tout nouveau : TAPETRONIC

Depuis 1999, il détourne et transforme des cassettes audio et des magnétophones pour en faire des machines à scratcher la musique. Aujourd’hui, l’inventeur et performeur vous invite à partager sa passion des manipulations sonores en vous apprenant à recycler les différents supports existants dans une ambiance ludique et magnétique !



+ D’autres activités (à suivre...)

++ Le concert en fin de journée sera :

Les Beach Bugs, sous leurs airs désabusés ces trois jeunes beaux gosses vous feront danser sur leurs mélodies rafraîchissantes !