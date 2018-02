MOONWALKS + LES PERSUADEURS [Des lendemains qui chantent]

•

Moonwalks

Moonwalks est un groupe américain de dark space pshyche, basé à Detroit.

Le groupe est composé de Kerrigan Pearce (batterie), Jacob Dean (guitare) et Kate Gutwald (basse). Leur premier EP, sorti en novembre 2014 a été surnommé « New and Notable Release » par Bandcamp.

•

Les persuadeurs

>Facebook

Danny Wild et le Rev font leur playlist et seront prêts à tout pour vous persuader. Venez danser au son de leurs platines vinyles dans le bar de la salle, en after du concert !