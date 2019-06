[Retour Sur] Festival Graines de Rue 2019

Retrouvez Béatrice qui nous propose ses coups de cœur de cette 21ème édition du festival !

Graines de Rue est un terreau fertile qui aime cultiver les métissages. Les artistes

professionnels et les jeunes graines se partagent les mêmes scènes avec curiosité et

respect.

Pour cette 21ème édition, le festival réaffirme avec force son attachement à l’éducation populaire et s’engage à porter une parole citoyenne et poétique pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons.Retour ligne automatique

Leur exigence : vous faire rire, vous faire rêver et réfléchir à travers une ébouriffante proposition de spectacles éclectiques.

La radio s’est rendue sur place pour vous faire vivre ce festival de l’intérieur !

Le mot de la présidente qui revient sur cette édition 2019 !

La Veillée / Compagnie OpUS

Dimanche 9 juin à 21h

Originaires de Ménetreux, Lucette Champolleau et Serge Gauthier participent à une excursion organisée et débarquent à Bessines.

À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée autour d’un feu de bois et à déguster une soupe à l’oignon maison. Le jovial Serge veille sur les bûches, prépare des patates à la braise, sert quelques verres de vin, tandis que Lucette fait la conversation en parlant des étoiles, de point de croix, de Brigitte Bardot, de bas de contention, de fondue savoyarde, mais aussi d’extra-terrestres…

Et de leurs dernières péripéties avec les autres pensionnaires de La Providence, une joyeuse maison de retraite.

Autour des flammes, le réel va peu à peu dériver pour une veillée cocasse et tendre.