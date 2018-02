THE EXCITEMENTS

Entre une chanteuse à la voix explosive, qui pourrait ressembler à Tina Turner, et des musiciens catalans hors-pairs la R&B soul du sextet The Excitements n’est pas une pâle copie des 60’s, mais une des sensations soul/funk/rhythm’n’blues les plus en vues du moment.

Ils sont célèbres pour leurs concerts pleins d’énergie.

HANNAH WILLIAMS