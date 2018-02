Warm up Métal Cultures : Budweiser (Stoner) + Tayobo (Metal)

Deuxième Warm Up pour Metal Culture(s) 8, avec un plateau de choix. C’est le grand retour de Tayobo sur scène et il seront accompagné de Montpelliérains de Mudweiser.

•

Tayobo

Depuis 2001, Tayobo propose une grosse fusion french touch distillant rock, métal, indus, punk, et jazz core… avec une bonne dose d’humour noir…

•

Mudweiser

Leur son boueux va directement des oreilles aux tripes sans passer par le cerveau pour vous traîner dans leur monde où les losers sont rois, jouer fort du rock n’roll gras, sale et décadent qui sent le sud, la bière et le whiskey.