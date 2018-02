Zombie Zombie (Kraut-disco analogique) & La Mverte (Disco motorice)

Vous allez faire un voyage bien plus loin que vous ne l’imaginez.

Zombie Zombie

Cosmic Neman, Etienne Jaumet et un troisième complice en la personne de Dr Schonberg dévoilent un album intense, Livity, enregistré dans les conditions live ce qui produit le véritable son de l’espace intersidéral : space, disco & destroy.

Pour ceux qui les ont déjà vu sur scène vous savez qu’un morceau n’a pas de durée définie, l’expérimentation prend le pas sur l’écriture, chaque live est unique. A voir !

La Muerte

Musicien, producteur et DJ, Alexandre Berly sélectionné en 2014 par la Red Bull Music Academy parmi plus de 6 000 aspirants a sorti depuis plusieurs albums, The Inner Out, A Game Called Tarot, Through the Circles, The Line.

C’est froid et ça transpire, La Mverte compose la bande-son d’un train fantôme dans un parc d’attractions qui prendrait le thème de L’Enfer de Dante. (Gonzaï)