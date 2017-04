Antenne Troll #7 : Les musiques médiévales fantastiques

Pour conclure notre thématique med-fan nous vous avons préparé une émission consacrée à la musique de ces univers imaginaires. Avant cela on vous parle d’Horizon Zero Dawn une exclusivité PS4 absolument extraordinaire.

Liste des morceaux :

Lazylumps : Conan the Barbarian : Theme & Excalibur : O fortuna - Carl Orff

Nemarth : How to train your dragon : Forbidden Friendship & Discworld : Psychiatrickerist’s Office

KaMélaMéla : Le Seigneur des Anneaux : La Comté & Willow : Main Theme

Flavius : Neverwinter Nights : Main Theme & Game of Thrones : Dracarys

Petrocore : Ninja Scrolls : Devil Shadow & Dragon Age Inquisition : Theme