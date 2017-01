Antenne Troll #2 : "La place de la science dans le cinéma SF : entre grotesque et crédibilité"

Aujourd’hui le programme était chargé !

Quatre news :

La dernière saison de la série Sherlock, l’étonnant manga DDDD (Dead Dead Demon’s Dededededestruction), et le super jeu mobile Kult of Ktulu du studio Grand Cauldron, un gros coup de coeur ; et enfin le nouveau jeu d’Ubisoft : For Honor !

Débat :

"La place de la science dans le cinéma SF : entre grotesque et crédibilité"

Playlist de l’émission :

1- Pétrocore : System Shock 2 soundtrack

2- Flavius : Nas

3- Lazylumps : The Yampers : Silicone Love

4- Nemarth : Shaka Ponk : Run Run Run

5- Méla : Otis Reding : a little tenderness