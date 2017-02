Antenne Troll #3 : La musique, c’était mieux avant ?

Ce dimanche on repart sur les ondes motivés !

Moult news au programme :

Des news : l’annonce de la semaine troll sur Le Cri du Troll ! Un comics hilarant I Hate FairyLand, un livre hommage à l’un des plus grands Tribute to Otomo, et l’annonce d’un spectacle du Théâtre de La Balise de Limoges à ne pas louper !

Que demande le peuple ?

Puis nous enchainerons sur un débat lourd :

"la musique, c’était mieux avant ?"

Playlist :

Pétrocore : Babylon Zoo "Spaceman"

Nemarth : Orphan Land "Sapari"

Lazylumps : Ten Years After "I’d love to change the world"

Mela : Stevie Wonder "Don’t you worry ’bout thing"

Flavius : Expression Direkt 13 "tout Le Monde Le Savait"