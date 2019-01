BAD KIDS PARTY - DIRTY RODEO

En ce jeudi 17 janvier, la Bad Kids Party est animée par Dirty Rodeo

Qui est DIRTY RODEO ?

C’est encore les autres qui en parle le mieux : "Pas besoin d’être trois pour faire du rock. Alors, imaginez simplement un bûcheur de fûts façon Keith Moon et un grand dégingandé qui maltraite une Rickenbacker 330 et vous avez la moitié de The Who en version garage flirtant parfois dangereusement avec les bas-côtés arrides du stoner !

L’occasion sera belle de les croiser le samedi 2 février au CCM John Lennon pour la release party de leur second disque et leur première sortie vinyle généreusement intitulée Name This Fucking Second Record Yourself.

EVENT FACEBOOK