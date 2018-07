BAD KIDS PARTY - KAWAII SURF BABY

En ce jeudi 14 juin, la Bad Kids Party est animée par Kawaï Surf Baby

Formé en 2015 en duo acoustique sous le nom de Tam ! Tam ! Go ?, avec l’envie d’un groupe rock qui ne se limite pas qu’à un seul et unique style musical, KAWAII SURF BABY puise sa musique dans les influences variées de ses membres. Une voix féminine soul se mêle au rock progressif, le tout complété par des guitares incisives et des harmonies de voix mélodieuses. S’ajoutent à ces sonorités une touche pop punk et des sons electros.

Occasion de les croiser sur scène le samedi 23 juin pour la release party de leur 1er EP au CCM John Lennon en compagnie de Prain et Audiodriver

EVENT FACEBOOK