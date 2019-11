BAD KIDS PARTY - PHAON

Phaon c’est la rencontre de deux antipodes autour d’un café un après midi d’avril 2017.

Alexis et Matthieu se rendent compte que plus le fond de leur tasse apparait, plus l’envie d’entremêler leurs deux univers se manifeste. C’est dans la cave de ce premier, isolée dans les terres haut-viennoises, que les bases se posent et s’imposent. Quelques mois après une première coulée de béton séchée, Clément rejoint le binôme. Ami commun aux deux compères, il fait l’unanimité et s’acclimate au groupe. L’assise rythmo-mélodique n’a pas tardé à se compléter par l’arrivée de Thomas.

Tout quatre répètent et arrangent en autarcie les différents morceaux déjà pré-construits par notre duo de départ. C’est à La Palette studio (Cognac-La-Forêt - 87) que les premiers titres « Lidice », « Sapho » et « Carambolage » ont vu le jour sur bande.





Phaon c’est une alternance de sonorités tantôt pop, tantôt rock, même parfois électro et autres genres sortis des tiroirs d’un vieux meuble poussiéreux (Metronomy / BRNS / Camille / Kevin Morby / MGMT ). Du français dans les textes : c’est le point de départ. Phaon joue avec la couleur du son, sa texture, ses différentes teintes audibles, avec des voix qui se superposent, s’additionnent, des synthés amphibies aux reflets paillettés, des guitares aux sonorités acérées. Les mélodies généralement lumineuses font face à des textes plus sombres et aux multiples facettes.