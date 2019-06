En ce 13 juin, c’est le groupe Ubris Deal qui anime sa Bad Kids Party !

Ubris Deal est un groupe français de Rock progressif fondé en septembre 2016 à Limoges par Teddy BRUN (guitare) et Nicolas CONSTANTY (claviers/orgue Hammond).

En 2017, les deux compères sont rejoints par Mathieu SOURDEIX (batterie) et Fred SCHREIBER (basse) et ce n’est qu’à l’automne 2018 que, Samuel ABUDO, Rachel MAINDO, et Sandy ABUDO (chanteurs de GOSPEL FUSION-Limoges) intègrent le groupe cette fois-ci au complet.

Un rock progressif pur aux accents soul teinté de blues et sublimé par des chants totalement solaires... Voilà ce que Ubris Deal délivre !!!

Une musique positive, libératrice et riche d’influences que chacun pourra reconnaître. L’héritage des 70’S est bien là, assumé, et la sortie de leur premier EP intitulé Raindrop est là pour en attester !!!