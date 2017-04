BKP : March Ides

Ré-écouter l’émission ici :

La Playlist de la Bad Kids Party de March Ides 9 Mars 2017.

C’est par l’improvisation que March Ides, formé à Limoges, déniche ses mélodies revenues de Frisco et des verts jardins du Kent fantasmés, détournant le schéma pop du couplet / refrain pour des plages plus sauvages hésitant entre composition modale moderniste et une instrumentation psychédélique fleurant la fin des sixties. Ambiances concrètes et explorations électriques sont les deux pôles en mouvement de ces ides martiennes.