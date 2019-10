Digressions auditives sur fond de musiques quotidiennes

Un mardi sur deux

De 18h à 19h







Présentation de la programmation









BRUIT - BLOOM

JEAN JEAN - TENSOR FIELD

YES BASKETBALL - TSé

BLACK SEA DAHU - IN CASE I FALL FOR YOU

BONUS :

LOW - ALWAYS TRYING TO WORK IT OUT

DOXA SINISTRA - THE OTHER STRANGER