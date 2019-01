Digressions auditives sur fond de musiques quotidiennes

Un lundi sur deux

De 18h à 19h



Une émission moins intelligente que d’habitude,

mais avec de l’humour dedans !





PLAYLIST

JESSE GARON - C’est LundiTHE COASTERS - Down in MexicoTRIPOUX - Cha Cha ChaROLANDO BRUNO - Fiesta TrasheraCONFIDENCE MEN - Don’t You Know I’m in a BandDADDY DJ - Daddy DJ