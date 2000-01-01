EAB #10 - PLAYLISTS DU 23/01 AU 27/01

PLAYLIST DU LUNDI 23 JANVIER
|THE FRIGHTNRS
| ALL MY TEARS
|NOTHING MORE TO SAY
|THE FUNKEES
| SLIPPING INTO DARKNESS
|WAKE UP NOW ! - COMPILATION
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
| VILLEJUIF UNDERGROUND
|HEAVY BLACK MATTER
|HARRY HOWARD AND THE NDE
| VOTES FOR WOMEN
|SLEEPLESS GIRLS
|THE PROPER ORNAMENTS
| MEMORIES
|FOX HOLE
|KURSED (OPE FERAROCK)
| TOY
|MISOPHONE
|ADULT BOOKS
| FIREWALKING
|RUNNING FROM THE BLOWS
|BRACE BRACE
| I SPRAWL
|CONTROLLED WEIRDNESS
|LE GROTTO
| LUCID DREAMER
|S/T
|THE GLOOMIES
| LSD
|LSD - SINGLE
|POGO CAR CRASH CONTROL (OPE FERAROCK)
| CONSENSUEL
|S/T
|URANIUM CLUB
| OPERATION PT.II
|ALL OF THEM NATURALS
|BRYAN’S MAGIC TEARS
| HAPPY AND TIRED
|S/T
|FEDERALE
| ALMERIA
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|THE ANIMEN
| STAGGO ME
|ARE WE THERE YET ?
PLAYLIST DU MARDI 24 JANVIER
|BILLY CHANGER
| I APPRECIATE YOU
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|BUVETTE
| WE ALL A TRIP TO TRIP ON
|ELASTICITY
|MAGIC POTION
| BOOORED
|PINK GUM
|MICHAEL NAU
| SMOOTH AISLES
|MOWING
|USE
| RESPIRE
|CHIEN D’LA CASSE
|BALLADUR
| AKU
|SUPER BRAVO
|BIGOTT
| SHE’S GONE
|MY FRIENDS ARE DEAD
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
| SLEEP DRIFTER
|FLYING MICROTONAL BANANA
|THE MOLOCHS
| CHARLIE’S LIPS
|AMERICA’S VELVET GLORY
|THE SHACKS
| LEFT IT WITH THE MOON
|THE SHACKS EP
|CHEENA
| ELECTRIC SNOOPY GANG
|SPEND THE NIGHT WITH
|DANNY AND THE DARLEANS
| LITTLE BLACK EGG
|BUG OUT
|POGO CAR CRASH CONTROL (OPE FERAROCK)
| CONSENSUEL
|S/T
|JOEY RAMONE
| WHAT A WONDERFUL WORLD
|DON’T WORRY ABOUT ME
|JOEY RAMONE
| DON’T WORRY ABOUT ME
|DON’T WORRY ABOUT ME
PLAYLIST DU MERCREDI 18 JANVIER
|REDSPENCER
| RIDE IT OUT
|PERKS
|THE SHIVAS
| BETTER OFF DEAD
|BETTER OFF DEAD
|M ROSS PERKINS
| SOMEONE ELSE
|S/T
|GLORIA
| SHOW ME YOUR TRAIL
|IN EXCELSIS
|LE GROTTO
| BLUEBERRY PATCH
|S/T
|KURSED (OPE FERAROCK)
| RED WINE
|MISOPHONE
|TOTORRO
| YAAAAGO
|COME TO MEXICO
|PARQUET COURTS
| BERLIN GOT BLURRY
|HUMAN PERFORMANCE
|TERRY MALTS
| PLAYTIME
|LOST AT THE PARTY
|MNNQNS
| COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL EP
|MOONWALKS
| DUST IS MAGIC
|IN LIGHT (THE SCALES IN THE FRAME)
|FICTION
| MONOXYDE
|INCIDENT
|L’AN2000
| MALIBU
|ILLUSIONS
|IDIOT GLEE
| THE WHIP
|IDIOT GLEE
|TIM PRESLEY
| LONG BOW
|THE WINK
|JOEY RAMONE
| COULDN’T SLEEP
|YA KNOW
|JOEY RAMONE
| MAKE ME TREMBLE
|YA KNOW
PLAYLIST DU JEUDI 19 JANVIER
|PAMA INTERNATIONAL
| HEATWAVE
|SINGLE
|THE SHACKS
| HANDS IN YOUR POCKET
|THE SHACKS EP
|PLATINUM BOYS
| NEW KIND OF LOVE
|SINGLE
|DANNY & THE DARLEANS
| LITTLE BLACK EGG
|BUG OUT
|MAGIC TRICK
| MOCKINGBIRD
|OTHER MAN’S BLUES
ITW "L’eau à la Bouche" - David Carroll & the Migrating Fellows