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EAB #3 - PLAYLISTS DU 28/11 AU 2/12

PLAYLIST DU LUNDI 28 NOVEMBRE

MYSTIC BRAVES NO TRASH DAYS OF YESTERYEAR
THE GUMBO YA-YA’S ON MY MIND SUPERSTITIOUS KISSES
RACKETS SWAN SONG WALKING THE SKELETON
VUE SHE’S SWEET DOWN FOR WHATEVER
BASS DRUM OF DEATH WAY OUT BASS DRUM OF DEATH
THE ANGRY DEAD PIRATES INNOCENCE GARAGE MUSIC FOR MIND AND BODY
DENNEY AND THE JETS PAIN PILLS MEXICAN COKE
TOTORRO COME TO MEXICO COME TO MEXICO
COOL SOUNDS SHAKE DANCE MOVES
THE PIXIES VELOURIA BOSSANOVA
OVER THE TOP KEEP PACE GREETING FROMS
PLATINUM BOYS CANDY FUTURE HITS
ARCHIE BRONSON OUTFIT DEAD FUNNY DERDANG DERDANG
THE BALCONY STARS TWO BROKE LEGS SUNSHINE EP
TAV FALCO’S PANTHER BURNS PASS THE HATCHET THE WORLD WE KNEW
TAV FALCO’S PANTHER BURNS SHE’S A BAD MOTORCYCLE THE WORLD WE KNEW

PLAYLIST DU MARDI 29 NOVEMBRE

THE MOLOCHS GET A JOB BLUES FORGETTER BLUES
ACAPULCO LIPS AWKWARD WALTZ ACAPULCO LIPS
KEVIN MORBY BEAUTIFUL STRANGERS BEAUTIFUL STRANGERS b/w NO PLACE TO FALL
THOMAS FUNCTION FILTHY FLOWERS CELEBRATION
TOMORROWS TULIPS FLOWERS ON THE WALL EXPERIMENTAL JELLY
NICK WATERHOUSE KATCHI NEVER TWICE
CAR SEAT HEADREST DRUNK DRIVERS / KILLER WHALES TEENS OF DENIAL
TRAAMS SILVER LINING TRAAMS
TONY JOE WHITE THE GIFT HOODOO
CW STONEKING HOW LONG GON’ BOOGALOO
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ BLACK HANZ
WARM TOY MACHINE COUNTRY NOT TIRED TO BLOW
TEENANGER NEGATIVE ZERO E P L P
NEW YORK DOLLS LOOKING FOR A KISS NEW YORK DOLLS
NEW YORK DOLLS TRASH NEW YORK DOLLS

PLAYLIST DU MERCREDI 30 NOVEMBRE

WRAYGUNN I BET IT ALL ON YOU ART BRUT
THE OLYMPIANS VENUS THE OLYMPIANS
DIIV UNDER THE SUN IS THE IS ARE
WAX WITCHES SOCIAL INTROVERT CENTRE OF YOUR UNIVERSE
WINE LIPS OUT OF CONTROL WINE LIPS
THE FRIGHTS HARD TICKET THE FRIGHTS
SUNFLOWER BEAN HUMAN CEREMONY HUMAN CEREMONY
THE FUTURE PRIMITIVES TRIED TO LET GO INTO THE PRIMITIVES
THE SCRAP DEALERS NO SENSE IN YOUR EYES THE SCRAP DEALERS
SAN ANTONIO KID DILLINGER SAN ANTONIO KID
NIGHT BEATS CELEBRATION #1 WHO SOLD MY GENERATION
VELO I’M IN HATE VELO EP
VOLAGE UPSET COFFEE DREAMER EP
X THE HAVE NOTS UNDER THE BIG BLACK SUN
WIRE PINK FLAG PINK FLAG
WIRE EX LION TAMER PINK FLAG

PLAYLIST DU JEUDI 1ER DECEMBRE

TERRY MALTS PLAYTIME LOST AT THE PARTY
BABYSHAMBLES DR NO SEQUEL TO THE PREQUEL
SAPIN STORIES SMELL OF A PRICK
TINO DRIMA I WANNA BE YOUR MANTRA SMOKING EP
7HORSE FRIEND IN WEED SONGS FOR A VOODOO WEDDING
JONNY FRITZ FOREVER WHATEVER SWEET CREEP
THE INTERNATIONAL NOISE CONSPIRACY LET’S MAKE HISTORY ARMED LOVE
BUTTHOLE SURFERS WHO WAS IN MY ROOM LAST NIGHT INDEPENDANT WORM SALOON
WINE LIPS THE SHAKES WINE LIPS
THE LOST SOULS ALL I HAVE WHAT ONCE WAS
FLAVIEN BERGER LA FETE NOIRE LEVIATHAN
THE REBELS OF TIJUANA MAMBO MAMBO EP
THE SHIVAS NEVER NEVER COMING HOME BETTER OFF DEAD
THE RAVEONETTES LOVE IN A TRASHCAN PRETTY IN BLACK
REDSPENCER RIDE IT OUT PERKS
THE CRAMPS TV SET SONGS THE LORD TAUGHT US
THE CRAMPS GARBAGEMAN SONGS THE LORD TAUGHT US

PLAYLIST DU VENDREDI 2 DECEMBRE

THE DISTRICTS 4TH AND ROEBLING A FLOURISH AND A SPOIL
TIM DARCY TALL GLASS OF WATER SATURDAY NIGHT
KURT VILE SHAME CHAMBER WALKIN’ ON A PRETTY DAZE
DEAD COAST ALL ALONG ALONG GONE SEVEN DEADLY CHILDREN EP
HAWAI BURGER GUITAR HERO GUITAR HERO EP
THE LIMINANAS KOSTAS MALAMORE
MOUTAIN BIKE TORTURE MOUNTAIN BIKE
BIG SOUL WE GOT HIGH FUNKY BEATS
THE LAST KILLERS FIORELLA WITH UMBRELLA WOLF INSIDE
HINDS CHILI TOWN LEAVE ME ALONE
GURR #1985 IN MY HEAD
BLEACHED SLEEPWALKING WELCOME THE WORMS
GO !ZILLA LOOKING IN THE MIRROR SINKING IN YOUR SEA
WAHYAS 69 69
TY SEGALL 20TH CENTURY BOY TY REX
DOGS THE MOST FORGOTTEN FRENCH BOY TOO MUCH CLASS FOR THE NEIGHBOURHOOD
DOGS TOO MUCH CLASS FOR THE NEIGHBOURHOOD TOO MUCH CLASS FOR THE NEIGHBOURHOOD
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