EAB #3 - PLAYLISTS DU 28/11 AU 2/12
PLAYLIST DU LUNDI 28 NOVEMBRE
|MYSTIC BRAVES
|NO TRASH
|DAYS OF YESTERYEAR
|THE GUMBO YA-YA’S
|ON MY MIND
|SUPERSTITIOUS KISSES
|RACKETS
|SWAN SONG
|WALKING THE SKELETON
|VUE
|SHE’S SWEET
|DOWN FOR WHATEVER
|BASS DRUM OF DEATH
|WAY OUT
|BASS DRUM OF DEATH
|THE ANGRY DEAD PIRATES
|INNOCENCE
|GARAGE MUSIC FOR MIND AND BODY
|DENNEY AND THE JETS
|PAIN PILLS
|MEXICAN COKE
|TOTORRO
|COME TO MEXICO
|COME TO MEXICO
|COOL SOUNDS
|SHAKE
|DANCE MOVES
|THE PIXIES
|VELOURIA
|BOSSANOVA
|OVER THE TOP
|KEEP PACE
|GREETING FROMS
|PLATINUM BOYS
|CANDY
|FUTURE HITS
|ARCHIE BRONSON OUTFIT
|DEAD FUNNY
|DERDANG DERDANG
|THE BALCONY STARS
|TWO BROKE LEGS
|SUNSHINE EP
|TAV FALCO’S PANTHER BURNS
|PASS THE HATCHET
|THE WORLD WE KNEW
|TAV FALCO’S PANTHER BURNS
|SHE’S A BAD MOTORCYCLE
|THE WORLD WE KNEW
PLAYLIST DU MARDI 29 NOVEMBRE
|THE MOLOCHS
|GET A JOB BLUES
|FORGETTER BLUES
|ACAPULCO LIPS
|AWKWARD WALTZ
|ACAPULCO LIPS
|KEVIN MORBY
|BEAUTIFUL STRANGERS
|BEAUTIFUL STRANGERS b/w NO PLACE TO FALL
|THOMAS FUNCTION
|FILTHY FLOWERS
|CELEBRATION
|TOMORROWS TULIPS
|FLOWERS ON THE WALL
|EXPERIMENTAL JELLY
|NICK WATERHOUSE
|KATCHI
|NEVER TWICE
|CAR SEAT HEADREST
|DRUNK DRIVERS / KILLER WHALES
|TEENS OF DENIAL
|TRAAMS
|SILVER LINING
|TRAAMS
|TONY JOE WHITE
|THE GIFT
|HOODOO
|CW STONEKING
|HOW LONG
|GON’ BOOGALOO
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|BLACK HANZ
|WARM TOY MACHINE
|COUNTRY
|NOT TIRED TO BLOW
|TEENANGER
|NEGATIVE ZERO
|E P L P
|NEW YORK DOLLS
|LOOKING FOR A KISS
|NEW YORK DOLLS
|NEW YORK DOLLS
|TRASH
|NEW YORK DOLLS
PLAYLIST DU MERCREDI 30 NOVEMBRE
|WRAYGUNN
|I BET IT ALL ON YOU
|ART BRUT
|THE OLYMPIANS
|VENUS
|THE OLYMPIANS
|DIIV
|UNDER THE SUN
|IS THE IS ARE
|WAX WITCHES
|SOCIAL INTROVERT
|CENTRE OF YOUR UNIVERSE
|WINE LIPS
|OUT OF CONTROL
|WINE LIPS
|THE FRIGHTS
|HARD TICKET
|THE FRIGHTS
|SUNFLOWER BEAN
|HUMAN CEREMONY
|HUMAN CEREMONY
|THE FUTURE PRIMITIVES
|TRIED TO LET GO
|INTO THE PRIMITIVES
|THE SCRAP DEALERS
|NO SENSE IN YOUR EYES
|THE SCRAP DEALERS
|SAN ANTONIO KID
|DILLINGER
|SAN ANTONIO KID
|NIGHT BEATS
|CELEBRATION #1
|WHO SOLD MY GENERATION
|VELO
|I’M IN HATE
|VELO EP
|VOLAGE
|UPSET
|COFFEE DREAMER EP
|X
|THE HAVE NOTS
|UNDER THE BIG BLACK SUN
|WIRE
|PINK FLAG
|PINK FLAG
|WIRE
|EX LION TAMER
|PINK FLAG
PLAYLIST DU JEUDI 1ER DECEMBRE
|TERRY MALTS
|PLAYTIME
|LOST AT THE PARTY
|BABYSHAMBLES
|DR NO
|SEQUEL TO THE PREQUEL
|SAPIN
|STORIES
|SMELL OF A PRICK
|TINO DRIMA
|I WANNA BE YOUR MANTRA
|SMOKING EP
|7HORSE
|FRIEND IN WEED
|SONGS FOR A VOODOO WEDDING
|JONNY FRITZ
|FOREVER WHATEVER
|SWEET CREEP
|THE INTERNATIONAL NOISE CONSPIRACY
|LET’S MAKE HISTORY
|ARMED LOVE
|BUTTHOLE SURFERS
|WHO WAS IN MY ROOM LAST NIGHT
|INDEPENDANT WORM SALOON
|WINE LIPS
|THE SHAKES
|WINE LIPS
|THE LOST SOULS
|ALL I HAVE
|WHAT ONCE WAS
|FLAVIEN BERGER
|LA FETE NOIRE
|LEVIATHAN
|THE REBELS OF TIJUANA
|MAMBO
|MAMBO EP
|THE SHIVAS
|NEVER NEVER COMING HOME
|BETTER OFF DEAD
|THE RAVEONETTES
|LOVE IN A TRASHCAN
|PRETTY IN BLACK
|REDSPENCER
|RIDE IT OUT
|PERKS
|THE CRAMPS
|TV SET
|SONGS THE LORD TAUGHT US
|THE CRAMPS
|GARBAGEMAN
|SONGS THE LORD TAUGHT US
PLAYLIST DU VENDREDI 2 DECEMBRE
|THE DISTRICTS
|4TH AND ROEBLING
|A FLOURISH AND A SPOIL
|TIM DARCY
|TALL GLASS OF WATER
|SATURDAY NIGHT
|KURT VILE
|SHAME CHAMBER
|WALKIN’ ON A PRETTY DAZE
|DEAD COAST
|ALL ALONG ALONG GONE
|SEVEN DEADLY CHILDREN EP
|HAWAI BURGER
|GUITAR HERO
|GUITAR HERO EP
|THE LIMINANAS
|KOSTAS
|MALAMORE
|MOUTAIN BIKE
|TORTURE
|MOUNTAIN BIKE
|BIG SOUL
|WE GOT HIGH
|FUNKY BEATS
|THE LAST KILLERS
|FIORELLA WITH UMBRELLA
|WOLF INSIDE
|HINDS
|CHILI TOWN
|LEAVE ME ALONE
|GURR
|#1985
|IN MY HEAD
|BLEACHED
|SLEEPWALKING
|WELCOME THE WORMS
|GO !ZILLA
|LOOKING IN THE MIRROR
|SINKING IN YOUR SEA
|WAHYAS
|69
|69
|TY SEGALL
|20TH CENTURY BOY
|TY REX
|DOGS
|THE MOST FORGOTTEN FRENCH BOY
|TOO MUCH CLASS FOR THE NEIGHBOURHOOD
|DOGS
|TOO MUCH CLASS FOR THE NEIGHBOURHOOD
|TOO MUCH CLASS FOR THE NEIGHBOURHOOD