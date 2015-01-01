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EAB #4 - PLAYLISTS DU 05/12 AU 09/12

PLAYLIST DU LUNDI 5 DECEMBRE

THE DANDY WARHOLS (YOU COME IN) BURNED WELCOME TO THE MONKEY HOUSE
JOEY RAMONE WHAT A WONDERFUL WORLD DON’T WORRY ABOUT ME
CORNERS THE SPACESHIP MAXED OUT ON DISTRACTIONS
ADULT BOOKS FIEWALKING RUNNING FROM THE BLOWS
CASS MCCOMBS BUM BUM BUM MANGY LOVE
BAD COP LIGHT ON THE LIGHT ON EP
THE MYSTERY LIGHTS WHAT HAPPENS WHEN YOU TURN THE DEVIL DOWN THE MYSTERY LIGHTS
THE LOST SOULS ALL I HAVE WHAT ONCE WAS
THE COATHANGERS PERFUME NOSEBLEED WEEKEND
FRUSTRATION CAUSE YOU RAN AWAY EMPIRES OF SHAME
THE BLOODY HOLLIES RIGHT BETWEEN THE EYES IF FOOTMEN TIRE YOU …
THE HOLY MOTORS SLANT SIX SLANT SIX
THE AMAZING SNAKEHEADS FLATLINING AMPHETAMINE BALLADS
BLEEDING KNEES CLUB FEEL FEEL EP
BIG SOUL DISCO THUNDER FUNKY BEATS
BIG SOUL MC REDNECK FUNKY BEATS

PLAYLIST DU MARDI 6 DECEMBRE

ELEPHANT STONE LA WOMAN A PSYCH TRIBUTE TO THE DOORS
EAGULLS BLUME ULLAGES
SUNFLOWER BEAN SHINE A LIGHT FROM THE BASEMENT
CASS MCCOMBS RUN SISTER RUN MANGY LOVE
ANNA PAVEMENT MAY
PUTS MARIE HECHO EN MEXICO MASOCH II
LOS SCALLYWAGGS PREACH THE BAD ILLUMINATION ZAP
COOL GHOULS THE MILE A SWIRLING FIRE BURNING THROUGHT THE RYE
CAR SEAT HEADREST DRUNK DRIVERS/KILLER WHALES TEENS OF DENIAL
DIIV OUT OF MIND IS THE IS ARE
THE GROWLERS RED TIDE ARE YOU IN OR OUT ?
JEFFREY LEWIS AND LOS BOLTS BACK TO MANHATTAN MANHATTAN
WINE LIPS OUT OF CONTROL WINE LIPS
SERGE GAINSBOURG L’HOMME A TETE DE CHOUX L’HOMME A TETE DE CHOUX
SERGE GAINSBOURG MARILOU REGGAE L’HOMME A TETE DE CHOUX

PLAYLIST DU MERCREDI 7 DECEMBRE

VOLAGE LONER HEART HEALING
ELEPHANT STONE ALL IS BURNING THE THREE POISONS
SAN ANTONIO KID SAME OLD SOUND SAN ANTONIO KID
MYSTIC BRAVES NO TRASH DAYS OF YESTERYEARS
CHEENA ELECTRIC SNOOPY GANG SPEND THE NIGHT WITH…
FRANKIE TEARDROP STAY DUMB HELL YEP
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL EP
DIAMOND RUGS MOTEL ROOM COSMETICS
BEE BEE SEA JE SUIS CONTENT 3 SONGS & JACQUES DUTRONC
DOGS NEVER BEEN IN LOVE THREE IS A CROWD
FIDLAR WHY GENERATION TOO
TOGETHER PANGEA SICK SHIT BADILLAC
PURE MOODS BLURB PURE MOODS
JACUZZI BOYS SEVENTEEN PING PONG
DEAD GHOSTS RAT RACE LOVE AND DEAD AND ALL THE REST
THE AUDACITY NOT LIKE YOU HYPER VESSELS

PLAYLIST DU JEUDI 8 DECEMBRE

THE GROWLERS EMPTY BONES ARE YOU IN OR OUT ?
MAGIC TRICK MOCKINGBIRD OTHER MAN’S BLUES
THEE MAKEOUT PARTY 2 EZ 2 LUV U PLAY PRETEND
ADULT BOOKS I DON’T THINK I CAN STAY RUNNING FROM THE BLOWS
BLACK BATS CITY BLUES BBQ BLUES
LOS TONES PSYCHOTROPIC PSYCHOTROPIC
CAR SEAT HEADREST FILL IN THE BLANK TEENS OF DENIAL
THE FRIGHTS AFRAID OF THE DARK YOU ARE GOING TO HATE THIS

PLAYLIST DU VENDREDI 9 DECEMBRE

WRAYGUNN TALES OF LOVE ART BRUT
THE VOLCANICS WHAT I FOUND TRANSMISSION
DIAMOND RUGS CALL GIRL BLUES DIAMOND RUGS
SEA GHOULS OUT OF YOUR LEAGUE HEAD WRANGLER
BLACK BATS APACHE GHOSTS BAT SNACKS
WIMPS OLD GUY SUITCASE
LE GROTTO WAVES LE GROTTO
CASS MCCOMBS BUM BUM BUM MANGY LOVE
MNNQNS TOO LATE CAPITAL EP
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ BLACK HANZ
PURE MOODS BLURB PURE MOODS
DOUG TUTTLE FALLING TO BELIEVE IT CALLS ON ME
THE AR-KAICS NO NO NO THE AR-KAICS
TIM PRESLEY LONG BOW THE WINK
JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS CLEOPATRA ABDUL & CLEOPATRA
JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS IT’S YOU ITS TIME FOR

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