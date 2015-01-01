EAB #4 - PLAYLISTS DU 05/12 AU 09/12
PLAYLIST DU LUNDI 5 DECEMBRE
|THE DANDY WARHOLS
|(YOU COME IN) BURNED
|WELCOME TO THE MONKEY HOUSE
|JOEY RAMONE
|WHAT A WONDERFUL WORLD
|DON’T WORRY ABOUT ME
|CORNERS
|THE SPACESHIP
|MAXED OUT ON DISTRACTIONS
|ADULT BOOKS
|FIEWALKING
|RUNNING FROM THE BLOWS
|CASS MCCOMBS
|BUM BUM BUM
|MANGY LOVE
|BAD COP
|LIGHT ON
|THE LIGHT ON EP
|THE MYSTERY LIGHTS
|WHAT HAPPENS WHEN YOU TURN THE DEVIL DOWN
|THE MYSTERY LIGHTS
|THE LOST SOULS
|ALL I HAVE
|WHAT ONCE WAS
|THE COATHANGERS
|PERFUME
|NOSEBLEED WEEKEND
|FRUSTRATION
|CAUSE YOU RAN AWAY
|EMPIRES OF SHAME
|THE BLOODY HOLLIES
|RIGHT BETWEEN THE EYES
|IF FOOTMEN TIRE YOU …
|THE HOLY MOTORS
|SLANT SIX
|SLANT SIX
|THE AMAZING SNAKEHEADS
|FLATLINING
|AMPHETAMINE BALLADS
|BLEEDING KNEES CLUB
|FEEL
|FEEL EP
|BIG SOUL
|DISCO THUNDER
|FUNKY BEATS
|BIG SOUL
|MC REDNECK
|FUNKY BEATS
PLAYLIST DU MARDI 6 DECEMBRE
|ELEPHANT STONE
|LA WOMAN
|A PSYCH TRIBUTE TO THE DOORS
|EAGULLS
|BLUME
|ULLAGES
|SUNFLOWER BEAN
|SHINE A LIGHT
|FROM THE BASEMENT
|CASS MCCOMBS
|RUN SISTER RUN
|MANGY LOVE
|ANNA
|PAVEMENT
|MAY
|PUTS MARIE
|HECHO EN MEXICO
|MASOCH II
|LOS SCALLYWAGGS
|PREACH THE BAD
|ILLUMINATION ZAP
|COOL GHOULS
|THE MILE
|A SWIRLING FIRE BURNING THROUGHT THE RYE
|CAR SEAT HEADREST
|DRUNK DRIVERS/KILLER WHALES
|TEENS OF DENIAL
|DIIV
|OUT OF MIND
|IS THE IS ARE
|THE GROWLERS
|RED TIDE
|ARE YOU IN OR OUT ?
|JEFFREY LEWIS AND LOS BOLTS
|BACK TO MANHATTAN
|MANHATTAN
|WINE LIPS
|OUT OF CONTROL
|WINE LIPS
|SERGE GAINSBOURG
|L’HOMME A TETE DE CHOUX
|L’HOMME A TETE DE CHOUX
|SERGE GAINSBOURG
|MARILOU REGGAE
|L’HOMME A TETE DE CHOUX
PLAYLIST DU MERCREDI 7 DECEMBRE
|VOLAGE
|LONER
|HEART HEALING
|ELEPHANT STONE
|ALL IS BURNING
|THE THREE POISONS
|SAN ANTONIO KID
|SAME OLD SOUND
|SAN ANTONIO KID
|MYSTIC BRAVES
|NO TRASH
|DAYS OF YESTERYEARS
|CHEENA
|ELECTRIC SNOOPY GANG
|SPEND THE NIGHT WITH…
|FRANKIE TEARDROP
|STAY DUMB
|HELL YEP
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL EP
|DIAMOND RUGS
|MOTEL ROOM
|COSMETICS
|BEE BEE SEA
|JE SUIS CONTENT
|3 SONGS & JACQUES DUTRONC
|DOGS
|NEVER BEEN IN LOVE
|THREE IS A CROWD
|FIDLAR
|WHY GENERATION
|TOO
|TOGETHER PANGEA
|SICK SHIT
|BADILLAC
|PURE MOODS
|BLURB
|PURE MOODS
|JACUZZI BOYS
|SEVENTEEN
|PING PONG
|DEAD GHOSTS
|RAT RACE
|LOVE AND DEAD AND ALL THE REST
|THE AUDACITY
|NOT LIKE YOU
|HYPER VESSELS
PLAYLIST DU JEUDI 8 DECEMBRE
|THE GROWLERS
|EMPTY BONES
|ARE YOU IN OR OUT ?
|MAGIC TRICK
|MOCKINGBIRD
|OTHER MAN’S BLUES
|THEE MAKEOUT PARTY
|2 EZ 2 LUV U
|PLAY PRETEND
|ADULT BOOKS
|I DON’T THINK I CAN STAY
|RUNNING FROM THE BLOWS
|BLACK BATS
|CITY BLUES
|BBQ BLUES
|LOS TONES
|PSYCHOTROPIC
|PSYCHOTROPIC
|CAR SEAT HEADREST
|FILL IN THE BLANK
|TEENS OF DENIAL
|THE FRIGHTS
|AFRAID OF THE DARK
|YOU ARE GOING TO HATE THIS
PLAYLIST DU VENDREDI 9 DECEMBRE
|WRAYGUNN
|TALES OF LOVE
|ART BRUT
|THE VOLCANICS
|WHAT I FOUND
|TRANSMISSION
|DIAMOND RUGS
|CALL GIRL BLUES
|DIAMOND RUGS
|SEA GHOULS
|OUT OF YOUR LEAGUE
|HEAD WRANGLER
|BLACK BATS
|APACHE GHOSTS
|BAT SNACKS
|WIMPS
|OLD GUY
|SUITCASE
|LE GROTTO
|WAVES
|LE GROTTO
|CASS MCCOMBS
|BUM BUM BUM
|MANGY LOVE
|MNNQNS
|TOO LATE
|CAPITAL EP
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|BLACK HANZ
|PURE MOODS
|BLURB
|PURE MOODS
|DOUG TUTTLE
|FALLING TO BELIEVE
|IT CALLS ON ME
|THE AR-KAICS
|NO NO NO
|THE AR-KAICS
|TIM PRESLEY
|LONG BOW
|THE WINK
|JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS
|CLEOPATRA
|ABDUL & CLEOPATRA
|JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS
|IT’S YOU
|ITS TIME FOR