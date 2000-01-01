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EAB #5 - PLAYLISTS DU 12/12 AU 16/12

PLAYLIST DU LUNDI 12 DECEMBRE

INVITE : Emilien du groupe limougeaud Carré Court

SCOTT YODER SILVER BOY LOOKING BACK IN BLUE
THE ROARING 420’s KEEP ME SANE MARY JANE YOU CAN’T GET OUT ALIVE
THE MOLOCHS YOU AND ME AMERICA’S VELVET GLORY
GLORIA SHELTER IN EXCELSIS
MAGIC TRICK I HELD THE RING OTHER MAN’S BLUES
MNNQNS TOO LATE CAPITAL EP
FRANCOIS VIROT HOSTILE MARGINAL SPOTS
THE STACHES SPACE IS A LOVER PLACID FACES
SHANNON AND THE CLAMS TELLING MYSELF GONE BY THE DAWN
JOE JACKSON SUNDAY PAPERS LOOK SHARP !
CARRE COURT WHEN SOMEBODY SAYS #1
THE VASELINES JESUS DOESN’T WANT ME FOR A SUNBEAM DYING FOR IT
NINO FERRER THE SOUTH NINO AND RADIAH
CARRE COURT I DON’T CARE #1
TINO DRIMA I WANNA BE YOUR MANTRA SMOKING EP

ITW AVEC EMILIEN A RETROUVER ICI :

PLAYLIST DU MARDI 13 DECEMBRE

THE RUMINATERS MISTER BUBBLES I USED TO HATE THE RUMINATERS
SURF CURSE FOREVER DUMB SAD BOYS EP
TOGETHER PANGEA BLUE MIRROR THE PHAGE EP
BLACK BATS BOTTOM OF THE SEA NIGHT LIGHTS
COOL SOUNDS NERVOUSNESS DANCE MOVES
THE SOFT PACK PARASITES THE SOFT PACK
PURPLE BEACH BUDDY 409
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL EP
THEO LAWRENCE AND THE HEARTS GOOD FOR NOTHING STICKY ICKY
NIGHT BEATS SUNDAY MOURNING WHO SOLD MY GENERATION
WILD SMILES THE BEST FOR YEARS ALWAYS TOMORROW
NICK WATERHOUSE STANYAN STREET NEVER TWICE
THE POW WOWS KILLING FLOOR HEY DOCTOR 45
WYATT BLAIR MONDAY MORNING MESS POINT OF NO RETURN
MARBLED EYE PRIMROSE MARBLED EYE

PLAYLIST DU MERCREDI 14 DECEMBRE

CHEENAH ELECTRIC SNOOPY GANG SPEND THE NIGHT WITH
LE GROTTO LUCID DREAMER LE GROTTO
THE FRIGHTNRS NOTHING MORE TO SAY NOTHING MORE TO SAY
SUNFLOWER BEAN SHINE A LIGHT FROM THE BASEMENT
TERRY MALTS PLAYTIME LOST AT THE PARTY
PANEL SURFERS PSYCHO THE RAPIST REDROOM
MOTHER OF TWO WEEK END LOVERS BEING NICE DOESN’T PAY
POW ! EYESIGHT FIGHT FIRE
FRUSTRATION CAUSE YOU RAN AWAY EMPIRES OF SHAME
COLD PUMAS THE SLUMP THE HANGING VALLEY
BILLY CHANGER I APPRECIATE YOU LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
POM POMS BETTY BETTY - SINGLE
DOGS ANNA JANE WALKING SHADOWS
22-20’S DEVIL IN ME 22-20’S
NUMB-ER FEAR FEAR - SINGLE

PLAYLIST DU JEUDI 15 DECEMBRE

IDIOT GLEE SWIMMING POOL FOUR
KILLING TIME DIAMOND RUGS COSMETICS
THE GLOOMIES LSD LSD - SINGLE
THE UNDERTONES YOU’RE WELCOME POSITIVE TOUCH
NICK WATERHOUSE LA TURNAROUND NEVER TWICE
FRANCOIS VIROT MEDICINE MARGINAL SPOTS
MRS MAGICIAN NO ACTION BERMUDA
THE BLIND SUNS SMOKE AND MIRRORS FIRE IN THE SKY
WIMPS VAMPIRE SUITCASE

PLAYLIST DU VENDREDI 16 DECEMBRE

THEE MAKEOUT PARTY IT’S ALL WRONG PLAY PRETEND
TURF WAR THE GREAT ESCAPE THE GREAT ESCAPE
KURT VILE WILD IMAGINATION B’LIEVE I’M GOIN DOWN
IDIOT GLEE THE WHIP IDIOT GLEE
MOTHER OF TWO LOOKING AT THE SUN BEING NICE DOESN’T PAY
THE SHIVAS BETTER OFF DEAD BETTER OFF DEAD
LA LENGUAS 9 TO 5 TEARS IN MY MILKSHAKE
MYSTIC BRAVES NO TRASH DAYS OF YESTERYEAR
L’AN2000 STRANGERS STRANGERS EP
AUSMUTEANTS TINNITUS AMUSEMENTS
BILLY CHANGER HERE WE ARE WAITING LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
WYATT BLAIR FOUND LOVE IN A GARBAGE CAN BANANA CREAM DREAM
KING TUFF SWAMP OF LOVE KING TUFF
MNNQNS TOO LATE CAPITAL EP
M ROSS PERKINS EVER EVER EVER M ROSS PERKINS

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