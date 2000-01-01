EAB #5 - PLAYLISTS DU 12/12 AU 16/12
PLAYLIST DU LUNDI 12 DECEMBRE
INVITE : Emilien du groupe limougeaud Carré Court
|SCOTT YODER
|SILVER BOY
|LOOKING BACK IN BLUE
|THE ROARING 420’s
|KEEP ME SANE MARY JANE
|YOU CAN’T GET OUT ALIVE
|THE MOLOCHS
|YOU AND ME
|AMERICA’S VELVET GLORY
|GLORIA
|SHELTER
|IN EXCELSIS
|MAGIC TRICK
|I HELD THE RING
|OTHER MAN’S BLUES
|MNNQNS
|TOO LATE
|CAPITAL EP
|FRANCOIS VIROT
|HOSTILE
|MARGINAL SPOTS
|THE STACHES
|SPACE IS A LOVER
|PLACID FACES
|SHANNON AND THE CLAMS
|TELLING MYSELF
|GONE BY THE DAWN
|JOE JACKSON
|SUNDAY PAPERS
|LOOK SHARP !
|CARRE COURT
|WHEN SOMEBODY SAYS
|#1
|THE VASELINES
|JESUS DOESN’T WANT ME FOR A SUNBEAM
|DYING FOR IT
|NINO FERRER
|THE SOUTH
|NINO AND RADIAH
|CARRE COURT
|I DON’T CARE
|#1
|TINO DRIMA
|I WANNA BE YOUR MANTRA
|SMOKING EP
ITW AVEC EMILIEN A RETROUVER ICI :
PLAYLIST DU MARDI 13 DECEMBRE
|THE RUMINATERS
|MISTER BUBBLES
|I USED TO HATE THE RUMINATERS
|SURF CURSE
|FOREVER DUMB
|SAD BOYS EP
|TOGETHER PANGEA
|BLUE MIRROR
|THE PHAGE EP
|BLACK BATS
|BOTTOM OF THE SEA
|NIGHT LIGHTS
|COOL SOUNDS
|NERVOUSNESS
|DANCE MOVES
|THE SOFT PACK
|PARASITES
|THE SOFT PACK
|PURPLE
|BEACH BUDDY
|409
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL EP
|THEO LAWRENCE AND THE HEARTS
|GOOD FOR NOTHING
|STICKY ICKY
|NIGHT BEATS
|SUNDAY MOURNING
|WHO SOLD MY GENERATION
|WILD SMILES
|THE BEST FOR YEARS
|ALWAYS TOMORROW
|NICK WATERHOUSE
|STANYAN STREET
|NEVER TWICE
|THE POW WOWS
|KILLING FLOOR
|HEY DOCTOR 45
|WYATT BLAIR
|MONDAY MORNING MESS
|POINT OF NO RETURN
|MARBLED EYE
|PRIMROSE
|MARBLED EYE
PLAYLIST DU MERCREDI 14 DECEMBRE
|CHEENAH
|ELECTRIC SNOOPY GANG
|SPEND THE NIGHT WITH
|LE GROTTO
|LUCID DREAMER
|LE GROTTO
|THE FRIGHTNRS
|NOTHING MORE TO SAY
|NOTHING MORE TO SAY
|SUNFLOWER BEAN
|SHINE A LIGHT
|FROM THE BASEMENT
|TERRY MALTS
|PLAYTIME
|LOST AT THE PARTY
|PANEL SURFERS
|PSYCHO THE RAPIST
|REDROOM
|MOTHER OF TWO
|WEEK END LOVERS
|BEING NICE DOESN’T PAY
|POW !
|EYESIGHT
|FIGHT FIRE
|FRUSTRATION
|CAUSE YOU RAN AWAY
|EMPIRES OF SHAME
|COLD PUMAS
|THE SLUMP
|THE HANGING VALLEY
|BILLY CHANGER
|I APPRECIATE YOU
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|POM POMS
|BETTY
|BETTY - SINGLE
|DOGS
|ANNA JANE
|WALKING SHADOWS
|22-20’S
|DEVIL IN ME
|22-20’S
|NUMB-ER
|FEAR
|FEAR - SINGLE
PLAYLIST DU JEUDI 15 DECEMBRE
|IDIOT GLEE
|SWIMMING POOL
|FOUR
|KILLING TIME
|DIAMOND RUGS
|COSMETICS
|THE GLOOMIES
|LSD
|LSD - SINGLE
|THE UNDERTONES
|YOU’RE WELCOME
|POSITIVE TOUCH
|NICK WATERHOUSE
|LA TURNAROUND
|NEVER TWICE
|FRANCOIS VIROT
|MEDICINE
|MARGINAL SPOTS
|MRS MAGICIAN
|NO ACTION
|BERMUDA
|THE BLIND SUNS
|SMOKE AND MIRRORS
|FIRE IN THE SKY
|WIMPS
|VAMPIRE
|SUITCASE
PLAYLIST DU VENDREDI 16 DECEMBRE
|THEE MAKEOUT PARTY
|IT’S ALL WRONG
|PLAY PRETEND
|TURF WAR
|THE GREAT ESCAPE
|THE GREAT ESCAPE
|KURT VILE
|WILD IMAGINATION
|B’LIEVE I’M GOIN DOWN
|IDIOT GLEE
|THE WHIP
|IDIOT GLEE
|MOTHER OF TWO
|LOOKING AT THE SUN
|BEING NICE DOESN’T PAY
|THE SHIVAS
|BETTER OFF DEAD
|BETTER OFF DEAD
|LA LENGUAS
|9 TO 5
|TEARS IN MY MILKSHAKE
|MYSTIC BRAVES
|NO TRASH
|DAYS OF YESTERYEAR
|L’AN2000
|STRANGERS
|STRANGERS EP
|AUSMUTEANTS
|TINNITUS
|AMUSEMENTS
|BILLY CHANGER
|HERE WE ARE WAITING
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|WYATT BLAIR
|FOUND LOVE IN A GARBAGE CAN
|BANANA CREAM DREAM
|KING TUFF
|SWAMP OF LOVE
|KING TUFF
|MNNQNS
|TOO LATE
|CAPITAL EP
|M ROSS PERKINS
|EVER EVER EVER
|M ROSS PERKINS