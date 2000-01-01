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EAB #6 - PLAYLISTS DU 19/12 AU 22/12

PLAYLIST DU LUNDI 19 DECEMBRE

CASS MCCOMBS RUN SISTER RUN MANGY LOVE
THE DANDY WARHOLS I AM FREE THIS MACHINE
COOL SOUNDS NERVOUSNESS DANCE MOVES
THE OLYMPIANS SIRENS OF JUPITER S/T
THE GLOOMIES IF WE WERE OLDER BREAKOUT EP
LA LENGUAS LOVE YOU ALL THE TIME TEARS IN MY MILKSHAKE
BEE BEE SEA JUST MYSELF BEE BEE SEA
WAVES TARANTULA V
CAR SEAT HEADREST DRUNK DRIVERS/KILLER WHALES TEENS OF DENIAL
THE CLASH GUNS OF BRIXTON LONDON CALLING
SLAVES LIES TAKE CONTROL
JESSE HECTOR STORY IN MY SOUL GORILLA GARAGE
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL EP
BILLY CHANGER I APPRECIATE YOU LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
VERSATIL MONSTER CIGARETTE VERSATIL MONSTER
HACIENDA SAVAGE SHAKEDOWN

PLAYLIST DU MARDI 20 DECEMBRE

IDIOT GLEE BABY I COULD BE YOUR BONE IDIOT GLEE
COOL GHOULS SUNDIAL ANIMAL RACES
DIIV DOPAMINE IS THE IS ARE
BULLY BULLY FEELS LIKE
BUVETTE SMOKE MACHINE CONTROL ELASTICITY
GOONS OF DOOM SHARK SONG REVENGE OF THE GOONS
PINK MEXICO RAKE FOOL
BIG MOUNTAIN COUNTY 1945 BREAKING SOUND
THEE COMMONS JUANECO Y LA NEGRA ROCK IS DEAD : LONG LIVE PAPER AND SCISSORS
TIJUANA PANTHERS RIGHT AND WRONG POSTER
LIKE A BEE DUCK DUCK GREY DUCK HERE COMES
ALAN VEGA JUKEBOX BABE JUKEBOX BABE SINGLE
MAGIC POTION YUMMI 1 PINK GUM
BLAHA IT’S CHRISTMAS TIME (AND I HAVE NOTHING LEFT TO LOSE) S/T SINGLE
BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB 666 CONDUCER BABY 81

PLAYLIST DU MERCREDI 21 DECEMBRE

BLACK JOE LEWIS VAMPIRE ELECTRIC SLAVES
THE LOST SOULS ALL I HAVE WHAT ONCE WAS
TINO DRIMA I WANNA BE YOUR MANTRA SMOKING EP
BALLADUR AKU SUPER BRAVO
TINO DRIMA WOLF SMOKING EP
L’AN2000 MALIBU ILLUSIONS
IDIOT GLEE THE WHIP IDIOT GLEE
ADULT BOOKS FIREWALKING RUNNING FROM THE BLOWS
PURE MOODS BLURB PURE MOODS
PANEL SURFERS PSYCHO THE RAPIST REDROOM
THE MYSTERY LIGHTS WHAT HAPPENS WHEN YOU TURN THE DEVIL DOWN THE MYSTERY LIGHTS
JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS CORNER STORE IT’S TIME FOR
THE GLOOMIES LSD LSD - SINGLE

PLAYLIST DU JEUDI 22 DECEMBRE

PARKAY QUARTZ THE MORE IT WORKS TALLY ALL THE THINGS THAT YOU BROKE
TIM PRESLEY THE WINK THE WINK
JEFF THE BROTHERHOOD HEAVY KRISHNA HEAVY DAYS
MNNQNS STRAIGHT TO MY BONES CAPITAL EP
GOLDEN EARRINGS DADDY BUY ME A GIRL NUGGETS II : BRITISH ERA
THE POSIES I MAY HATE YOU SOMETIMES FAILURE
THE FUTURE PRIMITIVES EVERY NIGHT INTO THE PRIMITIVE
THE LOST SOULS GLORIA SPIRIT OF 65
BEE BEE SEA AND ON 3 SONGS AND JACQUES DUTRONC

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