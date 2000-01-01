EAB #6 - PLAYLISTS DU 19/12 AU 22/12
PLAYLIST DU LUNDI 19 DECEMBRE
|CASS MCCOMBS
|RUN SISTER RUN
|MANGY LOVE
|THE DANDY WARHOLS
|I AM FREE
|THIS MACHINE
|COOL SOUNDS
|NERVOUSNESS
|DANCE MOVES
|THE OLYMPIANS
|SIRENS OF JUPITER
|S/T
|THE GLOOMIES
|IF WE WERE OLDER
|BREAKOUT EP
|LA LENGUAS
|LOVE YOU ALL THE TIME
|TEARS IN MY MILKSHAKE
|BEE BEE SEA
|JUST MYSELF
|BEE BEE SEA
|WAVES
|TARANTULA
|V
|CAR SEAT HEADREST
|DRUNK DRIVERS/KILLER WHALES
|TEENS OF DENIAL
|THE CLASH
|GUNS OF BRIXTON
|LONDON CALLING
|SLAVES
|LIES
|TAKE CONTROL
|JESSE HECTOR STORY
|IN MY SOUL
|GORILLA GARAGE
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL EP
|BILLY CHANGER
|I APPRECIATE YOU
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|VERSATIL MONSTER
|CIGARETTE
|VERSATIL MONSTER
|HACIENDA
|SAVAGE
|SHAKEDOWN
PLAYLIST DU MARDI 20 DECEMBRE
|IDIOT GLEE
|BABY I COULD BE YOUR BONE
|IDIOT GLEE
|COOL GHOULS
|SUNDIAL
|ANIMAL RACES
|DIIV
|DOPAMINE
|IS THE IS ARE
|BULLY
|BULLY
|FEELS LIKE
|BUVETTE
|SMOKE MACHINE CONTROL
|ELASTICITY
|GOONS OF DOOM
|SHARK SONG
|REVENGE OF THE GOONS
|PINK MEXICO
|RAKE
|FOOL
|BIG MOUNTAIN COUNTY
|1945
|BREAKING SOUND
|THEE COMMONS
|JUANECO Y LA NEGRA
|ROCK IS DEAD : LONG LIVE PAPER AND SCISSORS
|TIJUANA PANTHERS
|RIGHT AND WRONG
|POSTER
|LIKE A BEE
|DUCK DUCK GREY DUCK
|HERE COMES
|ALAN VEGA
|JUKEBOX BABE
|JUKEBOX BABE SINGLE
|MAGIC POTION
|YUMMI 1
|PINK GUM
|BLAHA
|IT’S CHRISTMAS TIME (AND I HAVE NOTHING LEFT TO LOSE)
|S/T SINGLE
|BLACK REBEL MOTORCYCLE CLUB
|666 CONDUCER
|BABY 81
PLAYLIST DU MERCREDI 21 DECEMBRE
|BLACK JOE LEWIS
|VAMPIRE
|ELECTRIC SLAVES
|THE LOST SOULS
|ALL I HAVE
|WHAT ONCE WAS
|TINO DRIMA
|I WANNA BE YOUR MANTRA
|SMOKING EP
|BALLADUR
|AKU
|SUPER BRAVO
|TINO DRIMA
|WOLF
|SMOKING EP
|L’AN2000
|MALIBU
|ILLUSIONS
|IDIOT GLEE
|THE WHIP
|IDIOT GLEE
|ADULT BOOKS
|FIREWALKING
|RUNNING FROM THE BLOWS
|PURE MOODS
|BLURB
|PURE MOODS
|PANEL SURFERS
|PSYCHO THE RAPIST
|REDROOM
|THE MYSTERY LIGHTS
|WHAT HAPPENS WHEN YOU TURN THE DEVIL DOWN
|THE MYSTERY LIGHTS
|JONATHAN RICHMAN & THE MODERN LOVERS
|CORNER STORE
|IT’S TIME FOR
|THE GLOOMIES
|LSD
|LSD - SINGLE
PLAYLIST DU JEUDI 22 DECEMBRE
|PARKAY QUARTZ
|THE MORE IT WORKS
|TALLY ALL THE THINGS THAT YOU BROKE
|TIM PRESLEY
|THE WINK
|THE WINK
|JEFF THE BROTHERHOOD
|HEAVY KRISHNA
|HEAVY DAYS
|MNNQNS
|STRAIGHT TO MY BONES
|CAPITAL EP
|GOLDEN EARRINGS
|DADDY BUY ME A GIRL
|NUGGETS II : BRITISH ERA
|THE POSIES
|I MAY HATE YOU SOMETIMES
|FAILURE
|THE FUTURE PRIMITIVES
|EVERY NIGHT
|INTO THE PRIMITIVE
|THE LOST SOULS
|GLORIA
|SPIRIT OF 65
|BEE BEE SEA
|AND ON
|3 SONGS AND JACQUES DUTRONC