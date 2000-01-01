EAB #7 / FIRST ONE OF 2017 - PLAYLISTS DU 03/01 AU 06/01
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
PLAYLIST DU MARDI 3 JANVIER
|SKEGSS
|SPRING HAS SPRUNG
|SPRING HAS SPRUNG EP
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|ROBOT STOP
|NONAGON INFINITY
|THE GLOOMIES
|IF WE WERE OLDER
|BREAKOUT EP
|M ROSS PERKINS
|NO GOOD SONS OF GALVESTON
|M ROSS PERKINS
|CAR SEAT HEADREST
|FILL IN THE BLANK
|TEENS OF DENIAL
|LE GROTTO
|BLUEBERRY PATCH
|LE GROTTO
|DANNY & THE DARLEANS
|LITTLE BLACK EGG
|BUG OUT
|SHEER MAG
|CAN’T STOP FIGHTING
|III
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|HEAVY BLACK MATTER
|NATHAN ROCHE
|MAGNETIC MEMORIES
|MAGNETIC MEMORIES
|TERRY MALTS
|COME BACK
|LOST AT THE PARTY
|BILLY CHANGER
|I APPRECIATE YOU
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|GOODBYE HONOLULU
|BUM ME OUT
|BUM ME OUT EP
|LAS KELLIES
|SUGAR BEAT
|FRIENDS & LOVERS
|TIM PRESLEY
|LONG BOW
|THE WINK
|COLD PUMAS
|SEVERED ESTATES
|THE HANGING VALLEY
PLAYLIST DU MERCREDI 4 JANVIER
|JUNKIE
|I KNOW IM NOT BAD
|SINGLE
|COOL GHOULS
|WHEN YOU WERE GONE
|ANIMAL RACES
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL
|JACUZZI BOYS
|SEVENTEEN
|PING PONG
|SAN ANTONIO KID
|DILLINGER
|SAN ANTONIO KID
|DEAD COAST
|ESP
|SHAMBOLIC
|THE BARRACUDAS
|HIS LAST SUMMER
|DROP OUT
|THE MOLOCHS
|YOU AND ME
|AMERICA’S VELVET GLORY
|DIIV
|DOPAMINE
|IS THE IS ARE
|THE UNDERTONES
|YOU’RE WELCOME
|POSITIVE TOUCH
|BLACK BATS
|BOTTOM OF THE SEA
|NIGHT LIGHTS
|CHEENA
|ELECTRIC SNOOPY GANG
|SPEND THE NIGHT WITH
|MOZES & THE FIRSTBORN
|OC/DC
|GREAT PILE OF NOTHING
|MAGIC TRICK
|I HELD THE RING
|OTHER MAN’S BLUES
|ULTIMATE PAINTING
|BILLS
|DUSK
|L’AN2000
|MALIBU
|ILLUSIONS
|FLAMIN GROOVIES
|LOVE HAVE MERCY
|SUPERNAZZ
|FLAMIN GROOVIES
|JUMPIN IN THE NIGHT
|JUMPIN IN THE NIGHT
PLAYLIST DU JEUDI 5 JANVIER
|BEE BEE SEA
|THE GARAGE ONE
|BEE BEE SEA
|JOHNNY MAFIA
|SLEEPING
|MICHEL MICHEL MICHEL
|SAPIN
|STORIES
|SMELL OF A PRICK
|DR CHAN
|YANKEES (LIFE IS NOT FUN)
|SOUTHSIDE SUICIDE
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|BLACK HANZ
|THE CURE
|FIRE IN CAIRO
|THREE IMAGINARY BOYS
|BUVETTE
|SMOKE MACHINE CONTROL
|ELASTICITY
|TIGH MASTER
|COMPANY
|EARLY TIMES
|MOLLY
|SUNSHINE SEEMS IMPORTANT
|MOLLY
PLAYLIST DU VENDREDI 6 JANVIER
|KEVIN MORBY
|BEAUTIFUL STRANGERS
|SINGLE
|WINE LIPS
|OUT OF CONTROL
|WINE LIPS
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|VISIONS OF SHANNON
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|GLORIA
|SHOW ME YOUR TRAIL
|IN EXCELSIS
|THE MURLOCS
|WOLF CREEP
|YOUNG BLINDNESS
|M ROSS PERKINS
|NO GOOD SONS OF GALVESTON
|M ROSS PERKINS
|THE SHIVAS
|BETTER OFF DEAD
|BETTER OFF DEAD
|FRANCOIS VIROT
|BLUE VOID
|MARGINAL SPOTS
|CAR SEAT HEADREST
|DRUNK DRIVERS / KILLER WHALES
|TEENS OF DENIAL
|ADULT BOOKS
|FIREWALKING
|RUNNING FROM THE BLOWS
|LAS KELLIES
|SUGAR BEAT
|FRIENDS AND LOVERS
|HINDS
|CHILI TOWN
|LEAVE ME ALONE
|BLEACHED
|KEEP ON KEEPIN ON
|WELCOME THE WORMS
|ELVIS PRESLEY
|THAT’S ALRIGHT MAMA
|THE SUN SESSIONS
|ELVIS PRESLEY
|I’M LEFT YOU’RE RIGHT SHE’S GONE
|THE SUN SESSIONS