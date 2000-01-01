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EAB #7 / FIRST ONE OF 2017 - PLAYLISTS DU 03/01 AU 06/01

Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

PLAYLIST DU MARDI 3 JANVIER

SKEGSS SPRING HAS SPRUNG SPRING HAS SPRUNG EP
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD ROBOT STOP NONAGON INFINITY
THE GLOOMIES IF WE WERE OLDER BREAKOUT EP
M ROSS PERKINS NO GOOD SONS OF GALVESTON M ROSS PERKINS
CAR SEAT HEADREST FILL IN THE BLANK TEENS OF DENIAL
LE GROTTO BLUEBERRY PATCH LE GROTTO
DANNY & THE DARLEANS LITTLE BLACK EGG BUG OUT
SHEER MAG CAN’T STOP FIGHTING III
LE VILLEJUIF UNDERGROUND LE VILLEJUIF UNDERGROUND HEAVY BLACK MATTER
NATHAN ROCHE MAGNETIC MEMORIES MAGNETIC MEMORIES
TERRY MALTS COME BACK LOST AT THE PARTY
BILLY CHANGER I APPRECIATE YOU LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
GOODBYE HONOLULU BUM ME OUT BUM ME OUT EP
LAS KELLIES SUGAR BEAT FRIENDS & LOVERS
TIM PRESLEY LONG BOW THE WINK
COLD PUMAS SEVERED ESTATES THE HANGING VALLEY

PLAYLIST DU MERCREDI 4 JANVIER

JUNKIE I KNOW IM NOT BAD SINGLE
COOL GHOULS WHEN YOU WERE GONE ANIMAL RACES
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL
JACUZZI BOYS SEVENTEEN PING PONG
SAN ANTONIO KID DILLINGER SAN ANTONIO KID
DEAD COAST ESP SHAMBOLIC
THE BARRACUDAS HIS LAST SUMMER DROP OUT
THE MOLOCHS YOU AND ME AMERICA’S VELVET GLORY
DIIV DOPAMINE IS THE IS ARE
THE UNDERTONES YOU’RE WELCOME POSITIVE TOUCH
BLACK BATS BOTTOM OF THE SEA NIGHT LIGHTS
CHEENA ELECTRIC SNOOPY GANG SPEND THE NIGHT WITH
MOZES & THE FIRSTBORN OC/DC GREAT PILE OF NOTHING
MAGIC TRICK I HELD THE RING OTHER MAN’S BLUES
ULTIMATE PAINTING BILLS DUSK
L’AN2000 MALIBU ILLUSIONS
FLAMIN GROOVIES LOVE HAVE MERCY SUPERNAZZ
FLAMIN GROOVIES JUMPIN IN THE NIGHT JUMPIN IN THE NIGHT

PLAYLIST DU JEUDI 5 JANVIER

BEE BEE SEA THE GARAGE ONE BEE BEE SEA
JOHNNY MAFIA SLEEPING MICHEL MICHEL MICHEL
SAPIN STORIES SMELL OF A PRICK
DR CHAN YANKEES (LIFE IS NOT FUN) SOUTHSIDE SUICIDE
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ BLACK HANZ
THE CURE FIRE IN CAIRO THREE IMAGINARY BOYS
BUVETTE SMOKE MACHINE CONTROL ELASTICITY
TIGH MASTER COMPANY EARLY TIMES
MOLLY SUNSHINE SEEMS IMPORTANT MOLLY

PLAYLIST DU VENDREDI 6 JANVIER

KEVIN MORBY BEAUTIFUL STRANGERS SINGLE
WINE LIPS OUT OF CONTROL WINE LIPS
LE VILLEJUIF UNDERGROUND VISIONS OF SHANNON LE VILLEJUIF UNDERGROUND
GLORIA SHOW ME YOUR TRAIL IN EXCELSIS
THE MURLOCS WOLF CREEP YOUNG BLINDNESS
M ROSS PERKINS NO GOOD SONS OF GALVESTON M ROSS PERKINS
THE SHIVAS BETTER OFF DEAD BETTER OFF DEAD
FRANCOIS VIROT BLUE VOID MARGINAL SPOTS
CAR SEAT HEADREST DRUNK DRIVERS / KILLER WHALES TEENS OF DENIAL
ADULT BOOKS FIREWALKING RUNNING FROM THE BLOWS
LAS KELLIES SUGAR BEAT FRIENDS AND LOVERS
HINDS CHILI TOWN LEAVE ME ALONE
BLEACHED KEEP ON KEEPIN ON WELCOME THE WORMS
ELVIS PRESLEY THAT’S ALRIGHT MAMA THE SUN SESSIONS
ELVIS PRESLEY I’M LEFT YOU’RE RIGHT SHE’S GONE THE SUN SESSIONS

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