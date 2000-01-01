EAB #10 - PLAYLISTS DU 23/01 AU 27/01
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 23 JANVIER
|THE FRIGHTNRS
|ALL MY TEARS
|NOTHING MORE TO SAY
|THE FUNKEES
|SLIPPING INTO DARKNESS
|WAKE UP NOW ! - COMPILATION
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|VILLEJUIF UNDERGROUND
|HEAVY BLACK MATTER
|HARRY HOWARD AND THE NDE
|VOTES FOR WOMEN
|SLEEPLESS GIRLS
|THE PROPER ORNAMENTS
|MEMORIES
|FOX HOLE
|KURSED (OPE FERAROCK)
|TOY
|MISOPHONE
|ADULT BOOKS
|FIREWALKING
|RUNNING FROM THE BLOWS
|BRACE BRACE
|I SPRAWL
|CONTROLLED WEIRDNESS
|LE GROTTO
|LUCID DREAMER
|S/T
|THE GLOOMIES
|LSD
|LSD - SINGLE
|POGO CAR CRASH CONTROL (OPE FERAROCK)
|CONSENSUEL
|S/T
|URANIUM CLUB
|OPERATION PT.II
|ALL OF THEM NATURALS
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|HAPPY AND TIRED
|S/T
|FEDERALE
|ALMERIA
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|THE ANIMEN
|STAGGO ME
|ARE WE THERE YET ?
PLAYLIST DU MARDI 24 JANVIER
|BILLY CHANGER
|I APPRECIATE YOU
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|BUVETTE
|WE ALL A TRIP TO TRIP ON
|ELASTICITY
|MAGIC POTION
|BOOORED
|PINK GUM
|MICHAEL NAU
|SMOOTH AISLES
|MOWING
|USE
|RESPIRE
|CHIEN D’LA CASSE
|BALLADUR
|AKU
|SUPER BRAVO
|BIGOTT
|SHE’S GONE
|MY FRIENDS ARE DEAD
|KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD
|SLEEP DRIFTER
|FLYING MICROTONAL BANANA
|THE MOLOCHS
|CHARLIE’S LIPS
|AMERICA’S VELVET GLORY
|THE SHACKS
|LEFT IT WITH THE MOON
|THE SHACKS EP
|CHEENA
|ELECTRIC SNOOPY GANG
|SPEND THE NIGHT WITH
|DANNY AND THE DARLEANS
|LITTLE BLACK EGG
|BUG OUT
|POGO CAR CRASH CONTROL (OPE FERAROCK)
|CONSENSUEL
|S/T
|JOEY RAMONE
|WHAT A WONDERFUL WORLD
|DON’T WORRY ABOUT ME
|JOEY RAMONE
|DON’T WORRY ABOUT ME
|DON’T WORRY ABOUT ME
PLAYLIST DU MERCREDI 25 JANVIER
|REDSPENCER
|RIDE IT OUT
|PERKS
|THE SHIVAS
|BETTER OFF DEAD
|BETTER OFF DEAD
|M ROSS PERKINS
|SOMEONE ELSE
|S/T
|GLORIA
|SHOW ME YOUR TRAIL
|IN EXCELSIS
|LE GROTTO
|BLUEBERRY PATCH
|S/T
|KURSED (OPE FERAROCK)
|RED WINE
|MISOPHONE
|TOTORRO
|YAAAAGO
|COME TO MEXICO
|PARQUET COURTS
|BERLIN GOT BLURRY
|HUMAN PERFORMANCE
|TERRY MALTS
|PLAYTIME
|LOST AT THE PARTY
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL EP
|MOONWALKS
|DUST IS MAGIC
|IN LIGHT (THE SCALES IN THE FRAME)
|FICTION
|MONOXYDE
|INCIDENT
|L’AN2000
|MALIBU
|ILLUSIONS
|IDIOT GLEE
|THE WHIP
|IDIOT GLEE
|TIM PRESLEY
|LONG BOW
|THE WINK
|JOEY RAMONE
|COULDN’T SLEEP
|YA KNOW
|JOEY RAMONE
|MAKE ME TREMBLE
|YA KNOW
PLAYLIST DU JEUDI 26 JANVIER
|PAMA INTERNATIONAL
|HEATWAVE
|SINGLE
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKET
|THE SHACKS EP
|PLATINUM BOYS
|NEW KIND OF LOVE
|SINGLE
|DANNY & THE DARLEANS
|LITTLE BLACK EGG
|BUG OUT
|MAGIC TRICK
|MOCKINGBIRD
|OTHER MAN’S BLUES
ITW "L’eau à la Bouche" - David Carroll & the Migrating Fellows
PLAYLIST DU VENDREDI 27 JANVIER
|THE PROPER ORNAMENTS
|MEMORIES
|FOXHOLE
|THE JIM MITCHELLS
|PLANET ABSORBED
|PLANET ABSORBED EP
|THE GREASE ARRESTOR
|GIRL
|VOLUME TWO
|VACATIONS
|RELAX
|VIBES AND DAYS
|CABBAGE
|UBER CAPITALIST DEATH TRADE
|YOUNG DUMB AND FULL OF
|THE MOLOCHS
|YOU AND ME
|AMERICAS VELVET GLORY
|M ROSS PERKINS
|SOMEONE ELSE
|S/T
|SINGAPORE SLING
|EVIL ANGEL
|SONGS ABOUT NOTHING
|HARRY HOWARD & THE NDE
|VOTES FOR WOMEN
|SLEEPLESS GIRLS
|KURSED (OPE FERAROCK)
|BALLOON
|MISOPHONE
|LAST NIGHT
|RAZORBLADES
|FRIENDLY FIRES
|THE COURTNEYS
|TOUR
|THE COURTNEYS II
|THEODORE NEMY
|COME BACK
|COMPILATION WAKE UP YOU VOL 2
|POGO CAR CRASH CONTROL (OPE FERAROCK)
|CREVE
|S/T
|THE BEAT
|ROCK N ROLL GIRL
|S/T
|THE BEAT
|DON’T WAIT UP FOR ME
|S/T
LE SPLEEN MUSICAL DE LA FIN DE SEMAINE :