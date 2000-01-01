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EAB #10 - PLAYLISTS DU 23/01 AU 27/01

Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

PLAYLIST DU LUNDI 23 JANVIER

THE FRIGHTNRS ALL MY TEARS NOTHING MORE TO SAY
THE FUNKEES SLIPPING INTO DARKNESS WAKE UP NOW ! - COMPILATION
LE VILLEJUIF UNDERGROUND VILLEJUIF UNDERGROUND HEAVY BLACK MATTER
HARRY HOWARD AND THE NDE VOTES FOR WOMEN SLEEPLESS GIRLS
THE PROPER ORNAMENTS MEMORIES FOX HOLE
KURSED (OPE FERAROCK) TOY MISOPHONE
ADULT BOOKS FIREWALKING RUNNING FROM THE BLOWS
BRACE BRACE I SPRAWL CONTROLLED WEIRDNESS
LE GROTTO LUCID DREAMER S/T
THE GLOOMIES LSD LSD - SINGLE
POGO CAR CRASH CONTROL (OPE FERAROCK) CONSENSUEL S/T
URANIUM CLUB OPERATION PT.II ALL OF THEM NATURALS
BRYAN’S MAGIC TEARS HAPPY AND TIRED S/T
FEDERALE ALMERIA ALL THE COLOURS OF THE DARK
THE ANIMEN STAGGO ME ARE WE THERE YET ?

PLAYLIST DU MARDI 24 JANVIER

BILLY CHANGER I APPRECIATE YOU LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
BUVETTE WE ALL A TRIP TO TRIP ON ELASTICITY
MAGIC POTION BOOORED PINK GUM
MICHAEL NAU SMOOTH AISLES MOWING
USE RESPIRE CHIEN D’LA CASSE
BALLADUR AKU SUPER BRAVO
BIGOTT SHE’S GONE MY FRIENDS ARE DEAD
KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD SLEEP DRIFTER FLYING MICROTONAL BANANA
THE MOLOCHS CHARLIE’S LIPS AMERICA’S VELVET GLORY
THE SHACKS LEFT IT WITH THE MOON THE SHACKS EP
CHEENA ELECTRIC SNOOPY GANG SPEND THE NIGHT WITH
DANNY AND THE DARLEANS LITTLE BLACK EGG BUG OUT
POGO CAR CRASH CONTROL (OPE FERAROCK) CONSENSUEL S/T
JOEY RAMONE WHAT A WONDERFUL WORLD DON’T WORRY ABOUT ME
JOEY RAMONE DON’T WORRY ABOUT ME DON’T WORRY ABOUT ME

PLAYLIST DU MERCREDI 25 JANVIER

REDSPENCER RIDE IT OUT PERKS
THE SHIVAS BETTER OFF DEAD BETTER OFF DEAD
M ROSS PERKINS SOMEONE ELSE S/T
GLORIA SHOW ME YOUR TRAIL IN EXCELSIS
LE GROTTO BLUEBERRY PATCH S/T
KURSED (OPE FERAROCK) RED WINE MISOPHONE
TOTORRO YAAAAGO COME TO MEXICO
PARQUET COURTS BERLIN GOT BLURRY HUMAN PERFORMANCE
TERRY MALTS PLAYTIME LOST AT THE PARTY
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL EP
MOONWALKS DUST IS MAGIC IN LIGHT (THE SCALES IN THE FRAME)
FICTION MONOXYDE INCIDENT
L’AN2000 MALIBU ILLUSIONS
IDIOT GLEE THE WHIP IDIOT GLEE
TIM PRESLEY LONG BOW THE WINK
JOEY RAMONE COULDN’T SLEEP YA KNOW
JOEY RAMONE MAKE ME TREMBLE YA KNOW

PLAYLIST DU JEUDI 26 JANVIER

PAMA INTERNATIONAL HEATWAVE SINGLE
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKET THE SHACKS EP
PLATINUM BOYS NEW KIND OF LOVE SINGLE
DANNY & THE DARLEANS LITTLE BLACK EGG BUG OUT
MAGIC TRICK MOCKINGBIRD OTHER MAN’S BLUES
ITW "L’eau à la Bouche" - David Carroll & the Migrating Fellows

PLAYLIST DU VENDREDI 27 JANVIER

THE PROPER ORNAMENTS MEMORIES FOXHOLE
THE JIM MITCHELLS PLANET ABSORBED PLANET ABSORBED EP
THE GREASE ARRESTOR GIRL VOLUME TWO
VACATIONS RELAX VIBES AND DAYS
CABBAGE UBER CAPITALIST DEATH TRADE YOUNG DUMB AND FULL OF
THE MOLOCHS YOU AND ME AMERICAS VELVET GLORY
M ROSS PERKINS SOMEONE ELSE S/T
SINGAPORE SLING EVIL ANGEL SONGS ABOUT NOTHING
HARRY HOWARD & THE NDE VOTES FOR WOMEN SLEEPLESS GIRLS
KURSED (OPE FERAROCK) BALLOON MISOPHONE
LAST NIGHT RAZORBLADES FRIENDLY FIRES
THE COURTNEYS TOUR THE COURTNEYS II
THEODORE NEMY COME BACK COMPILATION WAKE UP YOU VOL 2
POGO CAR CRASH CONTROL (OPE FERAROCK) CREVE S/T
THE BEAT ROCK N ROLL GIRL S/T
THE BEAT DON’T WAIT UP FOR ME S/T

LE SPLEEN MUSICAL DE LA FIN DE SEMAINE :

Plus d'infos :

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