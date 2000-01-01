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EAB #11 - PLAYLISTS DU 30/01 AU 03/02

Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

PLAYLIST DU LUNDI 30 JANVIER

FEDERALE I SWORE I’D NEVER KILL ALL THE COLOURS OF THE DARK
H BURNS I WASNT TRYING TO BE YOUR MAN KID WE OWN THE SUMMER
THE SHACKS ORCHIDS THE SHACKS EP
THE PROPER ORNAMENTS CREMATED (BLOWN AWAY) FOXHOLE
LE PEUPLE DE L’HERBE (OPE FERAROCK) ABUSE STAY TUNED
SINGAPORE SLING EVIL ANGEL SONGS ABOUT NOTHING
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ BLACK HANZ EP
BRACE BRACE I SPRAWL CONTROLLED WEIRDNESS
THEE CONGERS GROUNDHOG DAY COMPILATION POTAGE
GROUP DOUEH / CHEVEU (OPE FERAROCK) JE PENCHE DAKHLA SAHARA SESSION
URANIUM CLUB OPERATION PT.II ALL OF THEM NATURALS
CABBAGE UBER CAPITALIST DEATH TRADE YOUNG DUMB AND FULL OF
BRYAN’S MAGIC TEARS HAPPY AND TIRED S/T
TY SEGALL (OPE FERAROCK) ORANGE COLOR QUEEN S/T
FICTION MONOXYDE INCIDENT
INITIALS MB BRING IT UP TO ME TWENTY TWO

PLAYLIST DU MARDI 31 JANVIER

MATT LAMKIN CANT GIVE IT AWAY WHERE I’M MATT
MICHAEL NAU SMOOTH AISLES MOWING
COOL SOUNDS SHAKE DANCE MOVES
VILLEJUIF UNDERGROUND LE VILLEJUIF UNDERGROUND HEAVY BLACK MATTER
THEE OH SEES YOU WILL FIND IT HERE AN ODD ENTRANCES
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD NUCLEAR FUSION FLYING MICROTONAL BANANA
GROUP DOUEH / CHEVEU (OPE FERAROCK) JE PENCHE DAKHLA SAHARA SESSION
KIM GRAY TROPICAL LOW LIFE ¨PERFUME
THE MOLOCHS NEW YORK AMERICA’S VELVET GLORY
TINO DRIMA I WANNA BE YOUR MANTRA SMOKING EP
THE RUMINATERS BAD BAD THINGS I USED TO HATE THE RUMINATERS
ANGEL OLSEN FLY ON YOUR WALL OUR FIRST 100 DAYS - COMPILATION
CHERRY GLAZERR TOLD YOU L’D BE WITH THE GUYS APOCALIPSTICK
INITIALS MB HERE AND THERE TWENTY TWO

PLAYLIST DU MERCREDI 1er FEVRIER

HAS A SHADOW THE FLESH COMPILATION - FUZZ CLUB
WOODEN INDIAN BURIAL GROUND SAD MUTATIONS HOW’S YOUR FAVORITE DREAMER ?
LORELLE MEETS THE OBSOLETE LA DISTINCION BALANCE
BEACH SKULLS HEAVY POUND SLOW GRIND
LE PEUPLES DE L’HERBE (OPE FERAROCK) LE SILENCE STAY TUNED
FAI BABA DONT BELONG HERE SAD AND HORNY
FRUSTRATION CAUSE YOU RAN AWAY EMPIRES OF SHAME
LAST NIGHT RAZORBLADES FRIENDLY FIRES
BUVETTE WE ALL NEED A TRIP TO TRIP ON ELASTICITY
L’AN2000 NONSENSE ILLUSIONS
BILLY CHANGER HERE WE ARE WAITING LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL EP
LE GROTTO LUCID DREAMER S/T
HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS FIGHTING YOUR SHADOW LATE NIGHTS & HEARTBREAK
THE CIGARETTE BUMS DEATH IN TEXAS S/T
INITIALS MB EMPTY TIME TWENTY TWO

PLAYLIST DU JEUDI 2 FEVRIER

CITY WAVES SPACE CHICK SLEEP INN
PINEMEN PREDICTIONS PREDICTIONS - SINGLE
BIGOTT WILL ANYTHING HAPPEN MY FRIENDS ARE DEAD
M ROSS PERKINS EVER EVER EVER S/T
CABBAGE FREE STEVEN AVERY (WRONG AMERICA) YOUNG DUMB AND FULL OFF
DANNY AND THE DARLEANS GIRL BUG OUT
PAMA INTERNATIONAL HEATWAVE SINGLE

PLAYLIST DU VENDREDI 3 FEVRIER

CHARLEY CROCKETT IN THE NIGHT IN THE NIGHT
LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS NEVER BE ANOTHER YOU SPECIAL NIGHT
DOPE LEMON STONECUTTERS HONEY BONES
KALAHYSTERI MR. LIAR S/T
MEAT WAVE DOG AT NIGHT COMPILATION OUR FIRST 100 DAYS
HARRY HOWARD & THE NDE VOTES FOR WOMEN SLEEPLESS GIRLS
GROUP DOUEH / CHEVEU (OPE FERAROCK) BORD DE MER DAKHLA SAHARA SESSION
BALLADUR AKU SUPER BRAVO
CHERRY GLAZERR TOLD YOU I’D BE WITH THE GUYS APOCALIPSTICK
LE PEUPLE DE L’HERBE (OPE FERAROCK) ABUSE STAY TUNED
SINGAPORE SLING BOP BOP BOO SONGS ABOUT NOTHING
TERRY MALTS USED TO BE LOST AT THE PARTY
HOAN POISE MODERN PHASE
TY SEGALL (OPE FERAROCK) TALKIN S/T
PLATINUM BOYS NEW KIND OF LOVE SINGLE
INITIALS MB SILLY SONG TWENTY TWO

L’ALBUM - DECOUVERTE - DE LA DE SEMAINE :

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