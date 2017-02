EAB #11 - PLAYLISTS DU 30/01 AU 03/02

FEDERALE I SWORE I’D NEVER KILL ALL THE COLOURS OF THE DARK

H BURNS I WASNT TRYING TO BE YOUR MAN KID WE OWN THE SUMMER

THE SHACKS ORCHIDS THE SHACKS EP

THE PROPER ORNAMENTS CREMATED (BLOWN AWAY) FOXHOLE

LE PEUPLE DE L’HERBE (OPE FERAROCK) ABUSE STAY TUNED

SINGAPORE SLING EVIL ANGEL SONGS ABOUT NOTHING

THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ BLACK HANZ EP

BRACE BRACE I SPRAWL CONTROLLED WEIRDNESS

THEE CONGERS GROUNDHOG DAY COMPILATION POTAGE

GROUP DOUEH / CHEVEU (OPE FERAROCK) JE PENCHE DAKHLA SAHARA SESSION

URANIUM CLUB OPERATION PT.II ALL OF THEM NATURALS

CABBAGE UBER CAPITALIST DEATH TRADE YOUNG DUMB AND FULL OF

BRYAN’S MAGIC TEARS HAPPY AND TIRED S/T

TY SEGALL (OPE FERAROCK) ORANGE COLOR QUEEN S/T

FICTION MONOXYDE INCIDENT