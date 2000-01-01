EAB #11 - PLAYLISTS DU 30/01 AU 03/02
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 30 JANVIER
|FEDERALE
|I SWORE I’D NEVER KILL
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|H BURNS
|I WASNT TRYING TO BE YOUR MAN
|KID WE OWN THE SUMMER
|THE SHACKS
|ORCHIDS
|THE SHACKS EP
|THE PROPER ORNAMENTS
|CREMATED (BLOWN AWAY)
|FOXHOLE
|LE PEUPLE DE L’HERBE (OPE FERAROCK)
|ABUSE
|STAY TUNED
|SINGAPORE SLING
|EVIL ANGEL
|SONGS ABOUT NOTHING
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|BLACK HANZ EP
|BRACE BRACE
|I SPRAWL
|CONTROLLED WEIRDNESS
|THEE CONGERS
|GROUNDHOG DAY
|COMPILATION POTAGE
|GROUP DOUEH / CHEVEU (OPE FERAROCK)
|JE PENCHE
|DAKHLA SAHARA SESSION
|URANIUM CLUB
|OPERATION PT.II
|ALL OF THEM NATURALS
|CABBAGE
|UBER CAPITALIST DEATH TRADE
|YOUNG DUMB AND FULL OF
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|HAPPY AND TIRED
|S/T
|TY SEGALL (OPE FERAROCK)
|ORANGE COLOR QUEEN
|S/T
|FICTION
|MONOXYDE
|INCIDENT
|INITIALS MB
|BRING IT UP TO ME
|TWENTY TWO
PLAYLIST DU MARDI 31 JANVIER
|MATT LAMKIN
|CANT GIVE IT AWAY
|WHERE I’M MATT
|MICHAEL NAU
|SMOOTH AISLES
|MOWING
|COOL SOUNDS
|SHAKE
|DANCE MOVES
|VILLEJUIF UNDERGROUND
|LE VILLEJUIF UNDERGROUND
|HEAVY BLACK MATTER
|THEE OH SEES
|YOU WILL FIND IT HERE
|AN ODD ENTRANCES
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|NUCLEAR FUSION
|FLYING MICROTONAL BANANA
|GROUP DOUEH / CHEVEU (OPE FERAROCK)
|JE PENCHE
|DAKHLA SAHARA SESSION
|KIM GRAY
|TROPICAL LOW LIFE
|¨PERFUME
|THE MOLOCHS
|NEW YORK
|AMERICA’S VELVET GLORY
|TINO DRIMA
|I WANNA BE YOUR MANTRA
|SMOKING EP
|THE RUMINATERS
|BAD BAD THINGS
|I USED TO HATE THE RUMINATERS
|ANGEL OLSEN
|FLY ON YOUR WALL
|OUR FIRST 100 DAYS - COMPILATION
|CHERRY GLAZERR
|TOLD YOU L’D BE WITH THE GUYS
|APOCALIPSTICK
|INITIALS MB
|HERE AND THERE
|TWENTY TWO
PLAYLIST DU MERCREDI 1er FEVRIER
|HAS A SHADOW
|THE FLESH
|COMPILATION - FUZZ CLUB
|WOODEN INDIAN BURIAL GROUND
|SAD MUTATIONS
|HOW’S YOUR FAVORITE DREAMER ?
|LORELLE MEETS THE OBSOLETE
|LA DISTINCION
|BALANCE
|BEACH SKULLS
|HEAVY POUND
|SLOW GRIND
|LE PEUPLES DE L’HERBE (OPE FERAROCK)
|LE SILENCE
|STAY TUNED
|FAI BABA
|DONT BELONG HERE
|SAD AND HORNY
|FRUSTRATION
|CAUSE YOU RAN AWAY
|EMPIRES OF SHAME
|LAST NIGHT
|RAZORBLADES
|FRIENDLY FIRES
|BUVETTE
|WE ALL NEED A TRIP TO TRIP ON
|ELASTICITY
|L’AN2000
|NONSENSE
|ILLUSIONS
|BILLY CHANGER
|HERE WE ARE WAITING
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL EP
|LE GROTTO
|LUCID DREAMER
|S/T
|HANNAH WILLIAMS & THE AFFIRMATIONS
|FIGHTING YOUR SHADOW
|LATE NIGHTS & HEARTBREAK
|THE CIGARETTE BUMS
|DEATH IN TEXAS
|S/T
|INITIALS MB
|EMPTY TIME
|TWENTY TWO
PLAYLIST DU JEUDI 2 FEVRIER
|CITY WAVES
|SPACE CHICK
|SLEEP INN
|PINEMEN
|PREDICTIONS
|PREDICTIONS - SINGLE
|BIGOTT
|WILL ANYTHING HAPPEN
|MY FRIENDS ARE DEAD
|M ROSS PERKINS
|EVER EVER EVER
|S/T
|CABBAGE
|FREE STEVEN AVERY (WRONG AMERICA)
|YOUNG DUMB AND FULL OFF
|DANNY AND THE DARLEANS
|GIRL
|BUG OUT
|PAMA INTERNATIONAL
|HEATWAVE
|SINGLE
PLAYLIST DU VENDREDI 3 FEVRIER
|CHARLEY CROCKETT
|IN THE NIGHT
|IN THE NIGHT
|LEE FIELDS AND THE EXPRESSIONS
|NEVER BE ANOTHER YOU
|SPECIAL NIGHT
|DOPE LEMON
|STONECUTTERS
|HONEY BONES
|KALAHYSTERI
|MR. LIAR
|S/T
|MEAT WAVE
|DOG AT NIGHT
|COMPILATION OUR FIRST 100 DAYS
|HARRY HOWARD & THE NDE
|VOTES FOR WOMEN
|SLEEPLESS GIRLS
|GROUP DOUEH / CHEVEU (OPE FERAROCK)
|BORD DE MER
|DAKHLA SAHARA SESSION
|BALLADUR
|AKU
|SUPER BRAVO
|CHERRY GLAZERR
|TOLD YOU I’D BE WITH THE GUYS
|APOCALIPSTICK
|LE PEUPLE DE L’HERBE (OPE FERAROCK)
|ABUSE
|STAY TUNED
|SINGAPORE SLING
|BOP BOP BOO
|SONGS ABOUT NOTHING
|TERRY MALTS
|USED TO BE
|LOST AT THE PARTY
|HOAN
|POISE
|MODERN PHASE
|TY SEGALL (OPE FERAROCK)
|TALKIN
|S/T
|PLATINUM BOYS
|NEW KIND OF LOVE
|SINGLE
|INITIALS MB
|SILLY SONG
|TWENTY TWO
L’ALBUM - DECOUVERTE - DE LA DE SEMAINE :