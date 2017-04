EAB #16 - PLAYLISTS DU 06/03 AU 10/03 2017

JOHN ANDREWS AND THE YAWNS OLD NEWS BAD POSTURE

FEDERALE RUN MAN RUN ALL THE COLOURS OF THE DARK

SARAH BETHE NELSON BRIGHT THING OH EVOLUTION

THE PAPERHEAD DAMA DE LAVANDA CHEW

CANNIBALE (OPE FERAROCK) RAYS OF LIGHT NO MERCY FOR LOVE

BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA

SKEGSS GOT ON MY SKATEBOARD HOLIDAY FOOD EP

MOUNTAIN BIKE THIS LONELY PLACE TOO SORRY FOR ANY SORROW

GRANDADDY (OPE FERAROCK) WAY WE WON’T LAST PLACE

SWEAT LIKE AN APE ! SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS

IGUANA DEATH CULT THE DREAMER THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE

IDLES MOTHER BRUTALISM

FREDDY BEACH PRETTY AS A PICTURE CASINO VALLEY EP

MELISSA KASSAB LAMPLIGHT DOG