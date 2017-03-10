EAB #16 - PLAYLISTS DU 06/03 AU 10/03 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 6 MARS
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|DRIVERS
|BAD POSTURE
|BALLADUR
|AKU
|SUPER BRAVO
|THE PAPERHEAD
|DAMA DE LAVANDA
|CHEW
|INITIALS MB
|BRING IT UP TO ME
|TWENTY TWO
|SLEAFORD MODS (OPE FERAROCK)
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|TYVEK
|ORIGIN OF WHAT
|ORIGIN OF WHAT
|DR CHAN
|YANKSS
|SOUTHSIDE SUICIDE
|GRANDADDY (OPE FERAROCK)
|BRUSH WITH THE WILD
|LAST PLACE
|HOLY MONITOR
|CACTI
|S/T
|GROUP DOUEH / CHEVEU
|BORD DE MER
|DAHKLA SAHARA SESSION
|CANNIBALE (OPE FERAROCK)
|NO MERCY FOR LOVE
|NO MERCY FOR LOVE
ITW - LES COLIS DE TATA GERMAINE
Tu connais Tata Germaine ? Sélim, ton ancien animateur préféré fait les présentations
PLAYLIST DU MARDI 7 MARS
|FROTH
|SENSITIVE GIRL
|OUTSIDE BRIEFLY
|FAI BABA
|CAN’T GET OVER YOU
|SAD AND HORNY
|MOUNTAIN BIKE
|GOOD FOR NOTHING
|TOO SORRY FOR ANY SORROW
|HAND HABITS
|ALL THE WHILE
|WILDLY IDLE
|SLEAFORD MODS (OPE FERAROCK)
|MOPTOP
|ENGLISH TAPAS
|JONWAYNE
|OUT OF SIGHT
|RAP ALBUM TWO
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|SLEEP DRIFTER
|FLYING MICROTONAL BANANA
|MEAT WAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|FREDDY BEACH
|PRETTY AS A PICTURE
|CASINO VALLEY EP
|DAN ENGLISH
|CLOSE MY EYES
|GOOD FRIENDS VOL 2
|THE SHACKS
|ORCHIDS
|THE SHACKS EP
|KALAHYSTERI
|MR LIAR
|S/T
|TIM DARCY
|TALL GLASS OF WATER
|SATURDAY NIGHT
ITW - RONEO & ZINETTE
Eva et Ben nous présentent Ronéo & Zinette (Galerie - Fabrique d’image) ainsi que leur actu chargée de cette semaine
PLAYLIST DU MERCREDI 8 MARS
|MR ELEVATOR & BRAIN HOTEL
|WHEN THE MORNING GREETS YOU WITH A SMILE
|WHEN THE MORNING GREETS YOU
|BUVETTE
|WE ALL NEED A TRIP TO TRIP ON
|ELASTICITY
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|LIGHTING BREAST
|S/T
|HOLY MONITOR
|AFRODITI
|S/T
|GRANDADDY (OPE FERAROCK)
|WAY WE WON’T
|LAST PLACE
|MOON DUO
|CROSS TOWN FADE
|OCCULT ARCHITECTURE VOL 1
|SINGAPORE SLING
|BOP BOP BOO
|SONGS ABOUT NOTHING
|DR CHAN
|CRANKSS
|SOUTHSIDE SUICIDE
|THE COURTNEYS
|LOST BOYS
|II
|SARAH BETHE NELSON
|BRIGHT THING
|OH EVOLUTION
|CANNIBALE (OPE FERAROCK)
|CHOPPY NIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|THE WAVE PICTURES
|POOL HALL
|BAMBOO DINER IN THE RAIN
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALAWALAWA
PLAYLIST DU JEUDI 9 MARS
|OWEN DERRICK
|ANOTHER TIME
|ANOTHER TIME EP
|BORN IDIOT
|IN THE SOFA
|AFTERSCHOOL
|TIM PRESLEY
|LONG BOW
|THE WINK
|BILLY CHANGER
|SHE’S GOOD TO GO
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|SLEAFORD MODS (OPE FERAROCK)
|CARLTON TOUTS
|ENGLISH TAPAS
|CABBAGE
|UBER CAPITALIST DEATH TRADE
|YOUNG DUMB AND FULL OF
|SHADOW BAND
|ENDLESS NIGHT
|WILDERNESS OF LOVE
|THE GLOOMIES
|LSD
|LSD - SINGLE
PLAYLIST DU VENDREDI 10 MARS
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|OLD NEWS
|BAD POSTURE
|FEDERALE
|RUN MAN RUN
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|SARAH BETHE NELSON
|BRIGHT THING
|OH EVOLUTION
|THE PAPERHEAD
|DAMA DE LAVANDA
|CHEW
|CANNIBALE (OPE FERAROCK)
|RAYS OF LIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALAWALAWA
|SKEGSS
|GOT ON MY SKATEBOARD
|HOLIDAY FOOD EP
|MOUNTAIN BIKE
|THIS LONELY PLACE
|TOO SORRY FOR ANY SORROW
|GRANDADDY (OPE FERAROCK)
|WAY WE WON’T
|LAST PLACE
|SWEAT LIKE AN APE !
|SMOKE
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|IGUANA DEATH CULT
|THE DREAMER
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|IDLES
|MOTHER
|BRUTALISM
|FREDDY BEACH
|PRETTY AS A PICTURE
|CASINO VALLEY EP
|MELISSA KASSAB
|LAMPLIGHT
|DOG
|THE ANIMEN
|FRENCH LETTER
|S/T