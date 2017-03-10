Écoutez la radio en ligne !
Menu
Accueil > La grille > L’Eau à la Bouche > EAB #16 - PLAYLISTS DU (...)

EAB #16 - PLAYLISTS DU 06/03 AU 10/03 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ETAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

PLAYLIST DU LUNDI 6 MARS

JOHN ANDREWS AND THE YAWNS DRIVERS BAD POSTURE
BALLADUR AKU SUPER BRAVO
THE PAPERHEAD DAMA DE LAVANDA CHEW
INITIALS MB BRING IT UP TO ME TWENTY TWO
SLEAFORD MODS (OPE FERAROCK) BHS ENGLISH TAPAS
TYVEK ORIGIN OF WHAT ORIGIN OF WHAT
DR CHAN YANKSS SOUTHSIDE SUICIDE
GRANDADDY (OPE FERAROCK) BRUSH WITH THE WILD LAST PLACE
HOLY MONITOR CACTI S/T
GROUP DOUEH / CHEVEU BORD DE MER DAHKLA SAHARA SESSION
CANNIBALE (OPE FERAROCK) NO MERCY FOR LOVE NO MERCY FOR LOVE
ITW - LES COLIS DE TATA GERMAINE
Tu connais Tata Germaine ? Sélim, ton ancien animateur préféré fait les présentations

PLAYLIST DU MARDI 7 MARS

FROTH SENSITIVE GIRL OUTSIDE BRIEFLY
FAI BABA CAN’T GET OVER YOU SAD AND HORNY
MOUNTAIN BIKE GOOD FOR NOTHING TOO SORRY FOR ANY SORROW
HAND HABITS ALL THE WHILE WILDLY IDLE
SLEAFORD MODS (OPE FERAROCK) MOPTOP ENGLISH TAPAS
JONWAYNE OUT OF SIGHT RAP ALBUM TWO
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD SLEEP DRIFTER FLYING MICROTONAL BANANA
MEAT WAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
FREDDY BEACH PRETTY AS A PICTURE CASINO VALLEY EP
DAN ENGLISH CLOSE MY EYES GOOD FRIENDS VOL 2
THE SHACKS ORCHIDS THE SHACKS EP
KALAHYSTERI MR LIAR S/T
TIM DARCY TALL GLASS OF WATER SATURDAY NIGHT
ITW - RONEO & ZINETTE
Eva et Ben nous présentent Ronéo & Zinette (Galerie - Fabrique d’image) ainsi que leur actu chargée de cette semaine

PLAYLIST DU MERCREDI 8 MARS

MR ELEVATOR & BRAIN HOTEL WHEN THE MORNING GREETS YOU WITH A SMILE WHEN THE MORNING GREETS YOU
BUVETTE WE ALL NEED A TRIP TO TRIP ON ELASTICITY
BRYAN’S MAGIC TEARS LIGHTING BREAST S/T
HOLY MONITOR AFRODITI S/T
GRANDADDY (OPE FERAROCK) WAY WE WON’T LAST PLACE
MOON DUO CROSS TOWN FADE OCCULT ARCHITECTURE VOL 1
SINGAPORE SLING BOP BOP BOO SONGS ABOUT NOTHING
DR CHAN CRANKSS SOUTHSIDE SUICIDE
THE COURTNEYS LOST BOYS II
SARAH BETHE NELSON BRIGHT THING OH EVOLUTION
CANNIBALE (OPE FERAROCK) CHOPPY NIGHT NO MERCY FOR LOVE
THE WAVE PICTURES POOL HALL BAMBOO DINER IN THE RAIN
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA

PLAYLIST DU JEUDI 9 MARS

OWEN DERRICK ANOTHER TIME ANOTHER TIME EP
BORN IDIOT IN THE SOFA AFTERSCHOOL
TIM PRESLEY LONG BOW THE WINK
BILLY CHANGER SHE’S GOOD TO GO LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
SLEAFORD MODS (OPE FERAROCK) CARLTON TOUTS ENGLISH TAPAS
CABBAGE UBER CAPITALIST DEATH TRADE YOUNG DUMB AND FULL OF
SHADOW BAND ENDLESS NIGHT WILDERNESS OF LOVE
THE GLOOMIES LSD LSD - SINGLE

PLAYLIST DU VENDREDI 10 MARS

JOHN ANDREWS AND THE YAWNS OLD NEWS BAD POSTURE
FEDERALE RUN MAN RUN ALL THE COLOURS OF THE DARK
SARAH BETHE NELSON BRIGHT THING OH EVOLUTION
THE PAPERHEAD DAMA DE LAVANDA CHEW
CANNIBALE (OPE FERAROCK) RAYS OF LIGHT NO MERCY FOR LOVE
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA
SKEGSS GOT ON MY SKATEBOARD HOLIDAY FOOD EP
MOUNTAIN BIKE THIS LONELY PLACE TOO SORRY FOR ANY SORROW
GRANDADDY (OPE FERAROCK) WAY WE WON’T LAST PLACE
SWEAT LIKE AN APE ! SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS
IGUANA DEATH CULT THE DREAMER THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
IDLES MOTHER BRUTALISM
FREDDY BEACH PRETTY AS A PICTURE CASINO VALLEY EP
MELISSA KASSAB LAMPLIGHT DOG
THE ANIMEN FRENCH LETTER S/T

Plus d'infos :

Partagez

Recherche

Haut de page