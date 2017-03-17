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EAB #17 - PLAYLISTS DU 13/03 AU 17/03 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- L’ALBUM A LA BANANE A 50 ANS.

PLAYLIST DU LUNDI 13 MARS

LAS ROSAS MR WRONG EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
LE GROTTO BLUEBERRY PATCH S/T
THE FRIGHTNRS NOTHING MORE TO SAY NOTHING MORE TO SAY
DOPE LEMON STONECUTTERS HONEY BONES
WILLIAM Z VILLAIN ANYBODY GONNA MOVE S/T
SCHLAASSS (OPE FERAROCK) BISOUS CASA PLAISANCE
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
CANNIBALE RAYS OF LIGHT NO MERCY FOR LOVE
SHAME GOLD HOLE THE LICK / GOLD HOLE
IGUANA DEATH CULT PYRAMIDS THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
KO KO MO (OPE FERAROCK) TECHNICOLOR LIFE TECHNICOLOR LIFE
THE MYSTERY LIGHTS MELT S/T
VAGUESS GUILT RING GUILT RING
THE VELVET UNDERGROUND FEMME FATALE S/T
Rencontre avec JU.ST, artiste pluridisciplinaire

PLAYLIST DU MARDI 14 MARS

KEVIN MORBY BLACK FLOWERS SINGING SAW
HAND HABITS ALL THE WHILE WILDLY IDLE
FICTION MONOXYDE INCIDENT
HOLY MONITOR CACTI S/T
KO KO MO (OPE FERAROCK) SAD & BLU TECHNICOLOR LIFE
SWEAT LIKE AN APE ! SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS
MEAT WAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
THE EVIL USSES PRE OP POP AMATEUR PRO WRESTLING
THE VELVET UNDERGROUNF VENUS IN FURS S/T
JOHN ANDREWS AND THE YAWNS DRIVERS BAD POSTURE
TINO DRIMA I WANNA BE YOUR MANTRA SMOKING EP
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD RATTLESNAKE FLYING MICROTONAL BANANA
VAGUESS GUILT RING GUILT RING
THE VELVET UNDERGROUND FEMME FATALE S/T

PLAYLIST DU MERCREDI 15 MARS

THE OLYMPIANS APOLLO’S MOOD S/T
WOODS LOVE IS LOVE LOVE IS LOVE
INITIALS MB BRING IT UP TO ME TWENTY TWO
LAS ROSAS I MIGHT DIE EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
MNNQNS COME TO YOUR SENSES CAPITAL EP
SPARKLING IS THIS OUR GENERATION THIS IS NOT THE PARADISE THEY TOLD US WE WOULD LIVE IN
SCHLAASSS (OPE FERAROCK) BISOUS CASA PLAISANCE
SINGAPORE SLING BOP BOP BOO SONGS ABOUT NOTHING
DR CHAN YANKSS SOUTHSIDE SUICIDE

PLAYLIST DU JEUDI 16 MARS

CANNIBALE CHOPPY NIGHT NO MERCY FOR LOVE
THE MOLOCHS YOU AND ME AMERICA’S VELVET GLORY
MELISSA KASSAB LAMPLIGHT DOG
M ROSS PERKINS SOMEONE ELSE S/T
KO KO MO (OPE FERAROCK) CHEROKEE TECHNICOLOR LIFE
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA
SHADOW BAND ENDLESS NIGHT WILDERNESS OF LOVE
GARETH DICKSON TWO HALFS ORWELL COURT

PLAYLIST DU VENDREDI 17 MARS

BJORN MAGNUSSON TV LIGHTS ALMOST TRANSPARENT BLUE
JONATHAN RICHMAN & MODERN LOVERS CORNER STORE ITS TIME FOR
MR ELEVATOR AND THE BRAIN HOTEL WHEN THE MORNING GREETS YOU WITH A SMILE WHEN THE MORNING GREETS YOU
SARAH BETHE NELSON HAZY OH EVOLUTION
IDLES MOTHER BRUTALISM
MEAT WAVE NO LIGHT THE INCESSANT
IGUANA DEATH CULT THE DREAMER THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
GROUP DOUEH / CHEVEU BORD DE MER DAKHLA SAHARA SESSION
DOPE LEMON HOW MANY TIMES HONEY BONES
FROTH ROMANTIC DISTRACTIONS OUTSIDE BRIEFLY
MOUNTAIN BIKE GOOD FOR NOTHING TOO SORRY FOR ANY SORROW
SKEGSS GOT ON MY SKATEBOARD HOLIDAY FOOD
THE COURTNEYS TOUR II
VACATIONS RELAX VIBES AND DAYS

- RAP ANTI JUNK FOOD :

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