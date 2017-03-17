EAB #17 - PLAYLISTS DU 13/03 AU 17/03 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
L’ALBUM A LA BANANE A 50 ANS.
PLAYLIST DU LUNDI 13 MARS
|LAS ROSAS
|MR WRONG
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|LE GROTTO
|BLUEBERRY PATCH
|S/T
|THE FRIGHTNRS
|NOTHING MORE TO SAY
|NOTHING MORE TO SAY
|DOPE LEMON
|STONECUTTERS
|HONEY BONES
|WILLIAM Z VILLAIN
|ANYBODY GONNA MOVE
|S/T
|SCHLAASSS (OPE FERAROCK)
|BISOUS
|CASA PLAISANCE
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|CANNIBALE
|RAYS OF LIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|SHAME
|GOLD HOLE
|THE LICK / GOLD HOLE
|IGUANA DEATH CULT
|PYRAMIDS
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|KO KO MO (OPE FERAROCK)
|TECHNICOLOR LIFE
|TECHNICOLOR LIFE
|THE MYSTERY LIGHTS
|MELT
|S/T
|VAGUESS
|GUILT RING
|GUILT RING
|THE VELVET UNDERGROUND
|FEMME FATALE
|S/T
Rencontre avec JU.ST, artiste pluridisciplinaire
PLAYLIST DU MARDI 14 MARS
|KEVIN MORBY
|BLACK FLOWERS
|SINGING SAW
|HAND HABITS
|ALL THE WHILE
|WILDLY IDLE
|FICTION
|MONOXYDE
|INCIDENT
|HOLY MONITOR
|CACTI
|S/T
|KO KO MO (OPE FERAROCK)
|SAD & BLU
|TECHNICOLOR LIFE
|SWEAT LIKE AN APE !
|SMOKE
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|MEAT WAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|THE EVIL USSES
|PRE OP POP
|AMATEUR PRO WRESTLING
|THE VELVET UNDERGROUNF
|VENUS IN FURS
|S/T
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|DRIVERS
|BAD POSTURE
|TINO DRIMA
|I WANNA BE YOUR MANTRA
|SMOKING EP
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|RATTLESNAKE
|FLYING MICROTONAL BANANA
|VAGUESS
|GUILT RING
|GUILT RING
|THE VELVET UNDERGROUND
|FEMME FATALE
|S/T
PLAYLIST DU MERCREDI 15 MARS
|THE OLYMPIANS
|APOLLO’S MOOD
|S/T
|WOODS
|LOVE IS LOVE
|LOVE IS LOVE
|INITIALS MB
|BRING IT UP TO ME
|TWENTY TWO
|LAS ROSAS
|I MIGHT DIE
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|MNNQNS
|COME TO YOUR SENSES
|CAPITAL EP
|SPARKLING
|IS THIS OUR GENERATION
|THIS IS NOT THE PARADISE THEY TOLD US WE WOULD LIVE IN
|SCHLAASSS (OPE FERAROCK)
|BISOUS
|CASA PLAISANCE
|SINGAPORE SLING
|BOP BOP BOO
|SONGS ABOUT NOTHING
|DR CHAN
|YANKSS
|SOUTHSIDE SUICIDE
PLAYLIST DU JEUDI 16 MARS
|CANNIBALE
|CHOPPY NIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|THE MOLOCHS
|YOU AND ME
|AMERICA’S VELVET GLORY
|MELISSA KASSAB
|LAMPLIGHT
|DOG
|M ROSS PERKINS
|SOMEONE ELSE
|S/T
|KO KO MO (OPE FERAROCK)
|CHEROKEE
|TECHNICOLOR LIFE
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALAWALAWA
|SHADOW BAND
|ENDLESS NIGHT
|WILDERNESS OF LOVE
|GARETH DICKSON
|TWO HALFS
|ORWELL COURT
PLAYLIST DU VENDREDI 17 MARS
|BJORN MAGNUSSON
|TV LIGHTS
|ALMOST TRANSPARENT BLUE
|JONATHAN RICHMAN & MODERN LOVERS
|CORNER STORE
|ITS TIME FOR
|MR ELEVATOR AND THE BRAIN HOTEL
|WHEN THE MORNING GREETS YOU WITH A SMILE
|WHEN THE MORNING GREETS YOU
|SARAH BETHE NELSON
|HAZY
|OH EVOLUTION
|IDLES
|MOTHER
|BRUTALISM
|MEAT WAVE
|NO LIGHT
|THE INCESSANT
|IGUANA DEATH CULT
|THE DREAMER
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|GROUP DOUEH / CHEVEU
|BORD DE MER
|DAKHLA SAHARA SESSION
|DOPE LEMON
|HOW MANY TIMES
|HONEY BONES
|FROTH
|ROMANTIC DISTRACTIONS
|OUTSIDE BRIEFLY
|MOUNTAIN BIKE
|GOOD FOR NOTHING
|TOO SORRY FOR ANY SORROW
|SKEGSS
|GOT ON MY SKATEBOARD
|HOLIDAY FOOD
|THE COURTNEYS
|TOUR
|II
|VACATIONS
|RELAX
|VIBES AND DAYS
RAP ANTI JUNK FOOD :