EAB #18 - PLAYLISTS DU 20/03 AU 24/03 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 20 MARS
|THE MAN FROM MANAGRA
|SAVIOURS OF THIS WORLD
|HALF A CENTURY SUN
|ANNA
|TWIN
|MAY
|AQUASERGE
|L’IRE EST AU RENDEZ VOUS
|LAISSE CA ETRE
|BORN IDIOT
|IN THE SOFA
|AFTERSCHOOL
|SWEAT LIKE AN APE !
|SMOKE
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|HALASAN BAZAR (OPE FERAROCK)
|GET SICK AND DIE
|BURNS
|URANIUM CLUB
|OPERATION PT. II
|ALL OF THEM NATURALS
|IDLES
|1049 GOTHO
|BRUTALISM
|LAST NIGHT
|RAZORBLADES
|FRIENDLY FIRE
|BJORN MAGNUSSON
|TV LIGHTS
|ALMOST TRANSPARENT BLUE
|MAC DEMARCO
|THIS OLD DOG
|THIS OLD DOG
|THE MADCAPS (OPE FERAROCK)
|SHE’S SO HOT
|SLOW DOWN
|DAN RICO
|ENDLESS LOVE
|ENDLESS LOVE
|CHUCK BERRY
|MAYBELLENE
|SINGLE
EXPO PHOTOS / VIDEOS - SKATESHOP PETIT PLATEAU
3 élèves de l’IUT du Limousin nous présentent leur projet tuteuré
PLAYLIST DU MARDI 21 MARS
|LUXURY DEATH
|RADIATOR FACE
|GLUE EP
|ADULT BOOKS
|FIREWALKING
|RUNNING FROM THE BLOWS
|SUN KIL MOON
|BASTILLE DAY
|COMMON AS LIGHT AND LOVE AND RED VALLEYS OF BLOOD
|HOUSE OF WOLF
|ALABAMA
|S/T
|THE MADCAPS (OPE FERAROCK)
|SLOW DOWN
|SLOW DOWN
|JOHN ANDREWS & THE YAWNS
|DRIVERS
|BAD POSTURE
|CANNIBALE
|RAYS OF LIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|CHEENAH
|ELECTRIC SNOOPY GANG
|SPEND THE NIGHT WITH…
|EMPEREUR
|MANDALAS
|EVERYDAY’S DEATH AND RESURRECTION SHOW
|YAK
|HARBOR THE FEELING
|ALAS SALVATION
|HOLY MONITOR
|CACTI
|S/T
|HOAN
|POISE
|MODERN PHASE
|OMNI
|PLANE
|DELUXE
PLAYLIST DU MERCREDI 22 MARS
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
|SINGAPORE SLING
|EVIL ANGEL
|SONGS ABOUT NOTHING
|CHERRY GLAZERR
|TOLD YOU I’D BE WITH THE GUYS
|APOCALIPSTICK
|TOTORRO
|COME TO MEXICO
|COME TO MEXICO
|THE MADCAPS (OPE FERAROCK)
|COME
|SLOW DOWN
|GLORIA
|SHELTER
|IN EXCELSIS
|LAS ROSAS
|MR WRONG
|EVRYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|WOODS
|LOVE IS LOVE
|LOVE IS LOVE
|BLIND BUTCHER
|ALAWALAWA
|ALAWALAWA
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|NEM KALDI
|NEM KALDI
|THE PROPER ORNAMENTS
|MEMORIES
|FOXHOLE
|VOLAGE
|COFFEE DREAMER
|COFFEE DREAMER
|HALASAN BAZAR (OPE FERAROCK)
|STRETCHING OUT
|BURNS
|BJORN MAGNUSSON
|NEW BODIES
|ALMOST TRANSPARENT BLUE
PLAYLIST DU JEUDI 23 MARS
|TRACY BRYANT
|HEY SPACEMAN !
|SUBTERRANEAN
|H-BURNS
|I WASNT TRYIN TO BE YOUR MAN
|KIDS WE OWN THE SUMMER
|MILTON HENRY
|GYSPSY WOMAN
|DARKER THAN BLUE : SOUL FROM JAMDOWN
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKETS
|S/T
|STUPEFLIP (OPE FERAROCK)
|THE ANTIDOTE
|STUP VIRUS
|SLEAFORD MODS
|CARLTON TOUTS
|ENGLISH TAPAS
|THE BABE RAINBOW
|LOSING SOMETHING
|SINGLE
|GOTH BABE
|DAZED
|SHALL WE
|TIM DARCY
|STILL WAKING UP
|SATURDAY NIGHT
PLAYLIST DU VENDREDI 24 MARS
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|HOLY MONITOR
|CACTI
|S/T
|MEAT WAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|IDLES
|1049 GOTHO
|BRUTALISM
|HALASAN BAZAR (OPE FERAROCK)
|STRETCHING OUT
|BURNS
|LAS ROSAS
|ROSE
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|MOLLY BURCH
|TORN TO PIECES
|PLEASE BE MINE
|SARAH BETHE NELSON
|BRIGHT THING
|OH EVOLUTION
|BORN IDIOT
|IN THE SOFA
|AFTERSCHOOL
|IGUANA DEATH CULT
|THE DREAMER
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|FEDERALE
|RUN MAN RUN
|ALL THE COLOURS OF THE DARK
|DUNE MESSIAH
|AT THE BORDER OF MALICE
|THE IRON OAK
|THE RUMINATERS
|MR BUBBLES
|I USED TO HATE THE RUMINATERS NOW I LIKE THEM
|JUNIORE
|CA BALANCE
|OUH LA LA
|MELISSA KASSAB
|LAMPLIGHT
|DOG