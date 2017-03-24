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EAB #18 - PLAYLISTS DU 20/03 AU 24/03 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

PLAYLIST DU LUNDI 20 MARS

THE MAN FROM MANAGRA SAVIOURS OF THIS WORLD HALF A CENTURY SUN
ANNA TWIN MAY
AQUASERGE L’IRE EST AU RENDEZ VOUS LAISSE CA ETRE
BORN IDIOT IN THE SOFA AFTERSCHOOL
SWEAT LIKE AN APE ! SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
HALASAN BAZAR (OPE FERAROCK) GET SICK AND DIE BURNS
URANIUM CLUB OPERATION PT. II ALL OF THEM NATURALS
IDLES 1049 GOTHO BRUTALISM
LAST NIGHT RAZORBLADES FRIENDLY FIRE
BJORN MAGNUSSON TV LIGHTS ALMOST TRANSPARENT BLUE
MAC DEMARCO THIS OLD DOG THIS OLD DOG
THE MADCAPS (OPE FERAROCK) SHE’S SO HOT SLOW DOWN
DAN RICO ENDLESS LOVE ENDLESS LOVE
CHUCK BERRY MAYBELLENE SINGLE
EXPO PHOTOS / VIDEOS - SKATESHOP PETIT PLATEAU
3 élèves de l’IUT du Limousin nous présentent leur projet tuteuré

PLAYLIST DU MARDI 21 MARS

LUXURY DEATH RADIATOR FACE GLUE EP
ADULT BOOKS FIREWALKING RUNNING FROM THE BLOWS
SUN KIL MOON BASTILLE DAY COMMON AS LIGHT AND LOVE AND RED VALLEYS OF BLOOD
HOUSE OF WOLF ALABAMA S/T
THE MADCAPS (OPE FERAROCK) SLOW DOWN SLOW DOWN
JOHN ANDREWS & THE YAWNS DRIVERS BAD POSTURE
CANNIBALE RAYS OF LIGHT NO MERCY FOR LOVE
CHEENAH ELECTRIC SNOOPY GANG SPEND THE NIGHT WITH…
EMPEREUR MANDALAS EVERYDAY’S DEATH AND RESURRECTION SHOW
YAK HARBOR THE FEELING ALAS SALVATION
HOLY MONITOR CACTI S/T
HOAN POISE MODERN PHASE
OMNI PLANE DELUXE

PLAYLIST DU MERCREDI 22 MARS

BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING
SINGAPORE SLING EVIL ANGEL SONGS ABOUT NOTHING
CHERRY GLAZERR TOLD YOU I’D BE WITH THE GUYS APOCALIPSTICK
TOTORRO COME TO MEXICO COME TO MEXICO
THE MADCAPS (OPE FERAROCK) COME SLOW DOWN
GLORIA SHELTER IN EXCELSIS
LAS ROSAS MR WRONG EVRYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
WOODS LOVE IS LOVE LOVE IS LOVE
BLIND BUTCHER ALAWALAWA ALAWALAWA
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI NEM KALDI
THE PROPER ORNAMENTS MEMORIES FOXHOLE
VOLAGE COFFEE DREAMER COFFEE DREAMER
HALASAN BAZAR (OPE FERAROCK) STRETCHING OUT BURNS
BJORN MAGNUSSON NEW BODIES ALMOST TRANSPARENT BLUE

PLAYLIST DU JEUDI 23 MARS

TRACY BRYANT HEY SPACEMAN ! SUBTERRANEAN
H-BURNS I WASNT TRYIN TO BE YOUR MAN KIDS WE OWN THE SUMMER
MILTON HENRY GYSPSY WOMAN DARKER THAN BLUE : SOUL FROM JAMDOWN
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKETS S/T
STUPEFLIP (OPE FERAROCK) THE ANTIDOTE STUP VIRUS
SLEAFORD MODS CARLTON TOUTS ENGLISH TAPAS
THE BABE RAINBOW LOSING SOMETHING SINGLE
GOTH BABE DAZED SHALL WE
TIM DARCY STILL WAKING UP SATURDAY NIGHT

PLAYLIST DU VENDREDI 24 MARS

THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
HOLY MONITOR CACTI S/T
MEAT WAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
IDLES 1049 GOTHO BRUTALISM
HALASAN BAZAR (OPE FERAROCK) STRETCHING OUT BURNS
LAS ROSAS ROSE EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
MOLLY BURCH TORN TO PIECES PLEASE BE MINE
SARAH BETHE NELSON BRIGHT THING OH EVOLUTION
BORN IDIOT IN THE SOFA AFTERSCHOOL
IGUANA DEATH CULT THE DREAMER THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
FEDERALE RUN MAN RUN ALL THE COLOURS OF THE DARK
DUNE MESSIAH AT THE BORDER OF MALICE THE IRON OAK
THE RUMINATERS MR BUBBLES I USED TO HATE THE RUMINATERS NOW I LIKE THEM
JUNIORE CA BALANCE OUH LA LA
MELISSA KASSAB LAMPLIGHT DOG

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