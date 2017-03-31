EAB #19 - PLAYLISTS DU 27/03 AU 31/03 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
PLAYLIST DU LUNDI 27 MARS
|WILLIAM Z VILLAIN
|ANYBODY GONNA MOVE
|S/T
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
|THE PAPERHEAD
|DAMA DE LAVANDA
|CHEW
|JOHN ANDREWS AND THE YAWNS
|DRIVERS
|BAD POSTURE
|OH ! TIGER MOUNTAIN (OPE FERAROCK)
|WAIT ! WHAT IS IT ?
|ALTERED MAN
|MR ELEVATOR & THE BRAIN HOTEL
|WHEN THE MORNING GREETS YOU WITH A SMILE
|WHEN THE MORNING GREETS YOU
|KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD
|SLEEP DRIFTER
|FLYING MICROTONAL BANANA
|FREDDY BEACH
|PRETTY AS A PICTURE
|CASINO VALLEY EP
|GROENLAND (OPE FERAROCK)
|NOTHING PERSONAL
|A WIDER SPACE
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALAWALAWA
|THE COURTNEYS
|LOST BOYS
|II
|THE LOST SOULS
|ALL I HAVE
|WHAT ONCE WAS
|THE LOOKERS
|DOGS ALWAYS KNOW
|S/T
PLAYLIST DU MARDI 28 MARS
|BORN IDIOT
|MORNING DRAMA
|AFTERSCHOOL
|EMPEREUR
|MANDALAZ
|EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
|MOLLY BURCH
|DOWNHEARTED
|PLEASE BE MINE
|CHARLES BRADLEY
|CHANGES
|CHANGES
|INITIALS MB
|BRING IT UP TO ME
|TWENTY TWO
|LAS ROSAS
|SILVER LINING
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|THE MOONLANDINGZ
|SWEET SATURN MINE
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|CABBAGE
|UBER CAPITALIST DEATH TRADE
|YOUNG DUMB AND FULL OF
|GROENLAND (OPE FERAROCK)
|THE WEATHER
|A WIDER SPACE
|CATHEDRALE
|CAUGHT OUT THERE
|TOTAL RIFT
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|NEM KALDI
|NEM KALDI
|DOPE LEMON
|STONECUTTERS
|HONEY BONES
Vive la Creuse :
PLAYLIST DU MERCREDI 29 MARS
|KALAHYSTERI
|MR LIAR
|S/T
|SHADOW BAND
|ENDLESS NIGHT
|WILDERNESS OF LOVE
|BILLY CHANGER
|SHE’S GOOD TO GO
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|SIEVEHEAD
|DREAM SNATCHERS
|INTO THE BLUE
|THE MOLOCHS
|YOU AND ME
|AMERICA’S VELVET GLORY
|CHARLEY CROCKETT
|I AM NOT AFRAID
|IN THE NIGHT
|MICHAEL NAU
|SMOOTH AISLES
|MOWING
Serge nous présente le concept d’une "ressourcerie culturelle" ainsi que ses actu
PLAYLIST DU JEUDI 30 MARS
|BUTTERTONES
|GRAVEDIGGING
|GRAVEDIGGING
|SWEAT LIKE AN APE !
|SMOKE
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|MIND RAYS
|THE ROPES
|NERVE ENDINGS
|FRUSTRATION
|I JUST WANNA HIDE
|EMPIRES OF SHAME
|OH ! TIGER MOUNTAIN (OPE FERAROCK)
|WAIT ! WHAT IS IT ?
|ALTERED MAN
|ROLANDO BRUNO
|FIESTA TRASHERA
|BAILAZO
|BUVETTE
|SMOKE MACHINE CONTROL
|ELASTICITY
|JUNIORE
|EN CAVALE
|OUH LA LA
|CANNIBALE
|RAYS OF LIGHT
|NO MERCY FOR LOVE
|LOS TONES
|THE DOOR
|WHAT HAPPENED
|L’AN2000
|NONSENSE
|ILLUSIONS
|MOON DUO
|SEVENS
|OCCULT ARCHITECTURE VOL,2
Distributeur de PQ à reconnaissance faciale (Japon) :
PLAYLIST DU VENDREDI 31 MARS
|DUNE MESSIAH
|WE VANISH
|THE IRON OAK
|BLACK SNAKE MOAN
|FUNERAL SEASON BLUES
|SPIRITUAL AWAKENING
|HAND HABITS
|DEMAND IT
|WILDLY IDLE
|BORN IDIOT
|PETER PAN
|AFTERSCHOOL
|FROTH
|ROMANTIC DISTRACTIONS
|OUTSIDE BRIEFLY
|GROENLAND (OPE FERAROCK)
|AGAINST THE ODDS
|A WIDER SPACE
|THE MOONLANDINGZ
|BLACK HANZ
|INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
|PAMA INTERNATIONAL
|AUSTERITY SKANK
|SINGLE
|THE FRIGHTNRS
|NOTHING MORE TO SAY
|NOTHING MORE TO SAY
|LAS ROSAS
|MR WRONG
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|SLEAFORD MODS
|BHS
|ENGLISH TAPAS
|THE LEGENDARY SHACK SHAKERS
|MUD
|THE SOUTHERN SURREAL
|IDLES
|MOTHER
|BRUTALISM
Hervé Herpe, directeur artistique du festival Urban Culture (Guéret / 3-9 avril)