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EAB #19 - PLAYLISTS DU 27/03 AU 31/03 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

PLAYLIST DU LUNDI 27 MARS

WILLIAM Z VILLAIN ANYBODY GONNA MOVE S/T
BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING
THE PAPERHEAD DAMA DE LAVANDA CHEW
JOHN ANDREWS AND THE YAWNS DRIVERS BAD POSTURE
OH ! TIGER MOUNTAIN (OPE FERAROCK) WAIT ! WHAT IS IT ? ALTERED MAN
MR ELEVATOR & THE BRAIN HOTEL WHEN THE MORNING GREETS YOU WITH A SMILE WHEN THE MORNING GREETS YOU
KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD SLEEP DRIFTER FLYING MICROTONAL BANANA
FREDDY BEACH PRETTY AS A PICTURE CASINO VALLEY EP
GROENLAND (OPE FERAROCK) NOTHING PERSONAL A WIDER SPACE
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA
THE COURTNEYS LOST BOYS II
THE LOST SOULS ALL I HAVE WHAT ONCE WAS
THE LOOKERS DOGS ALWAYS KNOW S/T

PLAYLIST DU MARDI 28 MARS

BORN IDIOT MORNING DRAMA AFTERSCHOOL
EMPEREUR MANDALAZ EVERYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
MOLLY BURCH DOWNHEARTED PLEASE BE MINE
CHARLES BRADLEY CHANGES CHANGES
INITIALS MB BRING IT UP TO ME TWENTY TWO
LAS ROSAS SILVER LINING EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
THE MOONLANDINGZ SWEET SATURN MINE INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
CABBAGE UBER CAPITALIST DEATH TRADE YOUNG DUMB AND FULL OF
GROENLAND (OPE FERAROCK) THE WEATHER A WIDER SPACE
CATHEDRALE CAUGHT OUT THERE TOTAL RIFT
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI NEM KALDI
DOPE LEMON STONECUTTERS HONEY BONES

- Vive la Creuse :

PLAYLIST DU MERCREDI 29 MARS

KALAHYSTERI MR LIAR S/T
SHADOW BAND ENDLESS NIGHT WILDERNESS OF LOVE
BILLY CHANGER SHE’S GOOD TO GO LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
SIEVEHEAD DREAM SNATCHERS INTO THE BLUE
THE MOLOCHS YOU AND ME AMERICA’S VELVET GLORY
CHARLEY CROCKETT I AM NOT AFRAID IN THE NIGHT
MICHAEL NAU SMOOTH AISLES MOWING
Serge nous présente le concept d’une "ressourcerie culturelle" ainsi que ses actu

PLAYLIST DU JEUDI 30 MARS

BUTTERTONES GRAVEDIGGING GRAVEDIGGING
SWEAT LIKE AN APE ! SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS
MIND RAYS THE ROPES NERVE ENDINGS
FRUSTRATION I JUST WANNA HIDE EMPIRES OF SHAME
OH ! TIGER MOUNTAIN (OPE FERAROCK) WAIT ! WHAT IS IT ? ALTERED MAN
ROLANDO BRUNO FIESTA TRASHERA BAILAZO
BUVETTE SMOKE MACHINE CONTROL ELASTICITY
JUNIORE EN CAVALE OUH LA LA
CANNIBALE RAYS OF LIGHT NO MERCY FOR LOVE
LOS TONES THE DOOR WHAT HAPPENED
L’AN2000 NONSENSE ILLUSIONS
MOON DUO SEVENS OCCULT ARCHITECTURE VOL,2

- Distributeur de PQ à reconnaissance faciale (Japon) :

PLAYLIST DU VENDREDI 31 MARS

DUNE MESSIAH WE VANISH THE IRON OAK
BLACK SNAKE MOAN FUNERAL SEASON BLUES SPIRITUAL AWAKENING
HAND HABITS DEMAND IT WILDLY IDLE
BORN IDIOT PETER PAN AFTERSCHOOL
FROTH ROMANTIC DISTRACTIONS OUTSIDE BRIEFLY
GROENLAND (OPE FERAROCK) AGAINST THE ODDS A WIDER SPACE
THE MOONLANDINGZ BLACK HANZ INTERPLANETERY CLASS CLASSICS
PAMA INTERNATIONAL AUSTERITY SKANK SINGLE
THE FRIGHTNRS NOTHING MORE TO SAY NOTHING MORE TO SAY
LAS ROSAS MR WRONG EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
SLEAFORD MODS BHS ENGLISH TAPAS
THE LEGENDARY SHACK SHAKERS MUD THE SOUTHERN SURREAL
IDLES MOTHER BRUTALISM
Hervé Herpe, directeur artistique du festival Urban Culture (Guéret / 3-9 avril)
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