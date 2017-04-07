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EAB #20 - PLAYLISTS DU 03/04 AU 07/04 2017

L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h

- C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :

PLAYLIST DU LUNDI 03 AVRIL

BIGOTT SHE’S GONE MY FRIENDS ARE DEAD
FLESH PANTHERS RIDE THE BLIND RIDE THE BLIND
FAI BABA CAN’T GET OVER YOU SAD AND HORNY
TY SEGALL TALKIN S/T
LAST TRAIN (OPE FERAROCK) BETWEEN WOUNDS WEATHERING
MEAT WAVE THE INCESSANT THE INCESSANT
HINDS BAMBOO LEAVE ME ALONE
TINO DRIMA I WANNA BE YOUR MANTRA SMOKING
PASCAL COMELADE (OPE FERAROCK) THE BLANK INVASION OF SCHIZOFONICS BIKINIS ROCANROLORAMA ABREGE
THE WAVE PICTURES PANAMA HAT BAMBOO DINER IN THE RAIN
SHE DEVILS THE WORLD LAUGHS SHE DEVILS
MOLLY BURCH DOWNHEARTED PLEASE BE MINE
MOLLY NILSSON 1995 ZENITH
SINGAPORE SLING EVIL ANGEL SONGS ABOUT NOTHING
VAGUESS ONCLE GRETCHEN GUILT RING

PLAYLIST DU MARDI 04 AVRIL

THE COURTNEYS LOST BOYS II
CATHEDRALE I DON’T WANT YOU TO STAY AT HOME TOTAL RIFT
MELODY’S ECHO CHAMBER CROSS MY HEART BON VOYAGE
INITIALS MB BRING IT UP TO ME TWENTY TWO
CANNIBALE MAMA NO MERCY FOR LOVE
THE SHACKS HANDS IN YOUR POCKETS S/T
DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK NEM KALDI NEM KALDI
THE BUTTERTONES GRAVEDIGGING GRAVEDIGGING
FRANCESCA LAGO GREEDY MIRRORS AGAINST THE SUN
EMPEREUR MANDALAS EVRYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
PROGRAMMATION - FD HIERO sur Avril / Mai / Juin 2017

PLAYLIST DU MERCREDI 05 AVRIL

LE GROTTO LUCID DREAMER S/T
BORN IDIOT PETER PAN AFTERSCHOOL
JUNIORE EN CAVALE OUH LA LA
SNEAKS PBNJ IT’S A MYTH
THE GOON SAX SWEATY HANDS UP TO ANYTHING
LAST TRAIN (OPE FERAROCK) BETWEEN WOUNDS WEATHERING
BLIND BUTCHER STAUBSAUGERBABY ALAWALAWA
HOLY MONITOR CACTI S/T
SWEAT LIKE AN APE ! SMOKE DANCE TO THE RING IN OUR EARS
THE PUSSYWARMERS & REKA SUMMER BREEZE NIGHTRIDE
JOHN ANDREWS & THE YAWNS DRIVERS BAD POSTURE
BJORN MAGNUSSON TV LIGHTS ALMOST TRANSPARENT BLUE
MOUNTAIN BIKE GOOD FOR NOTHING TOO SORRY FOR ANY SORROW

PLAYLIST DU JEUDI 06 AVRIL

DOLLKRAUT RED GIRL HOLY GHOST PEOPLE
THE UNDERGROUND YOUTH ALICE WHAT KIND OF DYSTOPIAN HELLHOLE IS THIS
GOMME RAPE AND RUN HISS
LUXURY DEATH RADIATOR FACE GLUE EP
PASCAL COMELADE (OPE FERAROCK) STRANGER IN PARADIGM ROCANROLORAMA ABREGE
H BURNS I WASN’T TRYIN TO BE YOUR MAN WEATHERING
WINE LIPS OUT OF CONTROL S/T
CATHEDRALE CAUGHT OUT THERE TOTAL RIFT
TIM DARCY TALL GLASS OF WATER SATURDAY NIGHT

- Real Steel for real :

PLAYLIST DU VENDREDI 07 AVRIL

BILLY CHANGER HERE WE ARE WAITING LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
BUVETTE WE ALL NEED A TRIP TO TRIP ON ELASTICITY
MR ELEVATOR & BRAIN HOTEL WHEN THE MORNING GREETS YOU WITH A SMILE WHEN THE MORNING GREETS YOU
BRYAN’S MAGIC TEARS LIGHTING BREAST S/T
LAST TRAIN (OPE FERAROCK) COLD FEVER WEATHERING
IGUANA DEATH CULT PYRAMIDS THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
THE BLAZE VELLUTO COLLECTION FLOWER GIRLS WEATHERMAN
LAS ROSAS MEXI EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
MOLLY BURCH TORN TO PIECES PLEASE BE MINE
LOS TONES EYE JAMMER WHAT HAPPENED
GROUP DOUEH / CHEVEU BORD DE MER DAKHLA SAHARA SESSION
SNEAKS FUTURE IT’S A MYTH
RAYS DEAD MAN’S CURVE S/T
FRUSTRATION CAUSE YOU RAN AWAY EMPIRES OF SHAME

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