EAB #20 - PLAYLISTS DU 03/04 AU 07/04 2017
L’eau à la Bouche :
Quotidienne gastro - sonore
Du lundi au vendredi - 12h/14h
C’ÉTAIT A GAGNER CETTE SEMAINE :
PLAYLIST DU LUNDI 03 AVRIL
|BIGOTT
|SHE’S GONE
|MY FRIENDS ARE DEAD
|FLESH PANTHERS
|RIDE THE BLIND
|RIDE THE BLIND
|FAI BABA
|CAN’T GET OVER YOU
|SAD AND HORNY
|TY SEGALL
|TALKIN
|S/T
|LAST TRAIN (OPE FERAROCK)
|BETWEEN WOUNDS
|WEATHERING
|MEAT WAVE
|THE INCESSANT
|THE INCESSANT
|HINDS
|BAMBOO
|LEAVE ME ALONE
|TINO DRIMA
|I WANNA BE YOUR MANTRA
|SMOKING
|PASCAL COMELADE (OPE FERAROCK)
|THE BLANK INVASION OF SCHIZOFONICS BIKINIS
|ROCANROLORAMA ABREGE
|THE WAVE PICTURES
|PANAMA HAT
|BAMBOO DINER IN THE RAIN
|SHE DEVILS
|THE WORLD LAUGHS
|SHE DEVILS
|MOLLY BURCH
|DOWNHEARTED
|PLEASE BE MINE
|MOLLY NILSSON
|1995
|ZENITH
|SINGAPORE SLING
|EVIL ANGEL
|SONGS ABOUT NOTHING
|VAGUESS
|ONCLE GRETCHEN
|GUILT RING
PLAYLIST DU MARDI 04 AVRIL
|THE COURTNEYS
|LOST BOYS
|II
|CATHEDRALE
|I DON’T WANT YOU TO STAY AT HOME
|TOTAL RIFT
|MELODY’S ECHO CHAMBER
|CROSS MY HEART
|BON VOYAGE
|INITIALS MB
|BRING IT UP TO ME
|TWENTY TWO
|CANNIBALE
|MAMA
|NO MERCY FOR LOVE
|THE SHACKS
|HANDS IN YOUR POCKETS
|S/T
|DERYA YILDIRIM & GRUP SIMSEK
|NEM KALDI
|NEM KALDI
|THE BUTTERTONES
|GRAVEDIGGING
|GRAVEDIGGING
|FRANCESCA LAGO
|GREEDY
|MIRRORS AGAINST THE SUN
|EMPEREUR
|MANDALAS
|EVRYDAY’S DEATH & RESURRECTION SHOW
PROGRAMMATION - FD HIERO sur Avril / Mai / Juin 2017
PLAYLIST DU MERCREDI 05 AVRIL
|LE GROTTO
|LUCID DREAMER
|S/T
|BORN IDIOT
|PETER PAN
|AFTERSCHOOL
|JUNIORE
|EN CAVALE
|OUH LA LA
|SNEAKS
|PBNJ
|IT’S A MYTH
|THE GOON SAX
|SWEATY HANDS
|UP TO ANYTHING
|LAST TRAIN (OPE FERAROCK)
|BETWEEN WOUNDS
|WEATHERING
|BLIND BUTCHER
|STAUBSAUGERBABY
|ALAWALAWA
|HOLY MONITOR
|CACTI
|S/T
|SWEAT LIKE AN APE !
|SMOKE
|DANCE TO THE RING IN OUR EARS
|THE PUSSYWARMERS & REKA
|SUMMER BREEZE
|NIGHTRIDE
|JOHN ANDREWS & THE YAWNS
|DRIVERS
|BAD POSTURE
|BJORN MAGNUSSON
|TV LIGHTS
|ALMOST TRANSPARENT BLUE
|MOUNTAIN BIKE
|GOOD FOR NOTHING
|TOO SORRY FOR ANY SORROW
PLAYLIST DU JEUDI 06 AVRIL
|DOLLKRAUT
|RED GIRL
|HOLY GHOST PEOPLE
|THE UNDERGROUND YOUTH
|ALICE
|WHAT KIND OF DYSTOPIAN HELLHOLE IS THIS
|GOMME
|RAPE AND RUN
|HISS
|LUXURY DEATH
|RADIATOR FACE
|GLUE EP
|PASCAL COMELADE (OPE FERAROCK)
|STRANGER IN PARADIGM
|ROCANROLORAMA ABREGE
|H BURNS
|I WASN’T TRYIN TO BE YOUR MAN
|WEATHERING
|WINE LIPS
|OUT OF CONTROL
|S/T
|CATHEDRALE
|CAUGHT OUT THERE
|TOTAL RIFT
|TIM DARCY
|TALL GLASS OF WATER
|SATURDAY NIGHT
Real Steel for real :
PLAYLIST DU VENDREDI 07 AVRIL
|BILLY CHANGER
|HERE WE ARE WAITING
|LIGHT AND SHADOW UNDER THE OLIVE TREE
|BUVETTE
|WE ALL NEED A TRIP TO TRIP ON
|ELASTICITY
|MR ELEVATOR & BRAIN HOTEL
|WHEN THE MORNING GREETS YOU WITH A SMILE
|WHEN THE MORNING GREETS YOU
|BRYAN’S MAGIC TEARS
|LIGHTING BREAST
|S/T
|LAST TRAIN (OPE FERAROCK)
|COLD FEVER
|WEATHERING
|IGUANA DEATH CULT
|PYRAMIDS
|THE FIRST STIRRINGS OF HIDEOUS INSECT LIFE
|THE BLAZE VELLUTO COLLECTION
|FLOWER GIRLS
|WEATHERMAN
|LAS ROSAS
|MEXI
|EVERYONE GETS EXACTLY WHAT THEY WANT
|MOLLY BURCH
|TORN TO PIECES
|PLEASE BE MINE
|LOS TONES
|EYE JAMMER
|WHAT HAPPENED
|GROUP DOUEH / CHEVEU
|BORD DE MER
|DAKHLA SAHARA SESSION
|SNEAKS
|FUTURE
|IT’S A MYTH
|RAYS
|DEAD MAN’S CURVE
|S/T
|FRUSTRATION
|CAUSE YOU RAN AWAY
|EMPIRES OF SHAME